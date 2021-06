Netta posizione di Gemitaiz contro Bonucci. Il rapper dissente dalle ultime dichiarazioni del capitano della Nazionale Italiana sulla scelta di inginocchiarsi in campo contro il razzismo. Questa sera si terrà la gara degli azzurri contro l’Austria allo stadio di Wembley, e a lungo si è dibattuto sul bis di quel gesto di solidarietà verso il movimento Black Lives Matter prima del fischio di inizio di Italia-Galles.

Dopo Italia-Galles, dove solo una parte degli atleti italiani si è inginocchiata, il dibattito è rimasto acceso. In tanti si sono chiesti quale sia la scelta definitiva degli azzurri, e su questo nella giornata di ieri si è pronunciata la dirigenza della Nazionale ai microfoni dell’Ansa.

La fonte ha dichiarato che i giocatori non hanno fatto richieste esplicite, ma sono disposti ad allinearsi con le squadre avversarie qualora queste ultime decidessero di inginocchiarsi prima della partita. Una posizione sottolineata dal capitano Leonardo Bonucci in conferenza stampa da Wembley ieri, 25 giugno, alla vigilia del match contro l’Austria. Bonucci ha dichiarato:

“Quando torniamo in hotel faremo una riunione. Lì decideremo tutti insieme come comportarci domani, come sarebbe dovuto accadere anche prima del match col Galles, e se fare eventualmente una richiesta alla nostra federazione in merito”.