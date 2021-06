Ci siamo, l’attesa è giunta al termine. Gli Europei 2020 di calcio sono giunti alle fasi finali, quelle più delicate, quelle più spettacolari, quelle da dentro o fuori. A partire dalla giornata odierna, sabato 26 giugno, inizieranno gli ottavi di finale con i primi due match che vedranno sfidarsi Galles-Danimarca alle ore 18.00 e successivamente Italia-Austria alle ore 21.00. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini, dopo aver chiuso il girone A come prima classificata ed a punteggio pieno (9 punti), sfiderà l’ostica compagine austriaca (una delle rilevazioni di questo torneo), che ha chiuso seconda nel girone C. L’attesissima partita si terrà presso il Wembley Stadium di Londra e sarà arbitrata dal britannico Anthony Taylor. Ecco di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere la diretta TV in chiaro e la diretta streaming della sfida.

Il match Italia-Austria sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro su Rai 1 (canale 1 e 501 per l’HD del digitale terrestre). Coloro che sono abbonati a Sky avranno la possibilità di vedere la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli utenti che, invece, non potranno seguire la gara in televisione, potranno vedere la diretta streaming in modo gratuito sulla piattaforma Rai Play (disponibile sul sito raiplay.it oppure scaricando l’applicazione sia sui dispositivi mobili Android che iOS) ed a pagamento su Sky Go e NOW (piattaforma live e on demand di Sky).

Quasi sicuramente il tecnico Mancini schiererà contro gli austriaci questa formazione: Gigio Donnarumma tra i pali, che comanderà il reparto difensivo composto dai centrali Bonucci (capitano) e Acerbi (Chiellini ancora out), con Di Lorenzo sulla fascia destra (dato il forfait di Florenzi) e Spinazzola su quella sinistra. A centrocampo spazio a Barella, insieme al regista Jorginho ed a Verratti (in leggero vantaggio su Locatelli). Il reparto offensivo vedrà il tridente composto dalla punta centrale Immobile, supportato dagli esterni Insigne e Berardi. A questo punto non ci resta che attendere il match di questa sera e tifare tutti insieme Italia!