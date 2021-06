Nelle passate 24 ore è sopraggiunta un’interessante novità per i messaggi vocali WhatsApp che poi è stata ritirata repentinamente dagli sviluppatori. Una mossa falsa o solo una prova temporanea che ha visto apparire una grafica “a onde” al momento dell’ascolto di qualsiasi audio attraverso l’app di messaggistica.

Qualcosa bolle in pentola

Quanto riportato in questo approfondimento si riferisce alla versione Android del servizio e alle sue ultime beta pubbliche. Ebbene, proprio nella giornata di ieri, è stato diffuso l’update 2.21.13.17 che ha introdotto la grafica visibile ad inizio articolo. Al momento dell’ascolto di un audio condiviso in chat la relativa barra, invece della classica linea di avanzamento, ha mostrato la progressione delle onde sonore del contenuto di riferimento. La novità di natura grafica sarebbe potuta sembrare interessante, ma ha mostrato subito due importanti difetti.

In effetti, con la rinnovata visualizzazione del flusso dei messaggi vocali WhatsApp, gli utenti beta tester non hanno avuto più la possibilità di navigare nel contenuto audio, quindi di andare avanti e indietro a piacimento, utilizzando la classica barra orizzontale. Allo stesso tempo poi, chi utilizza la dark mode proprio nell’app ha riscontrato subito qualche difficoltà nella visualizzazione del flusso.

Tornerà la grafica ad onde degli audio?

Proprio per i problemi su elencati, la funzione WhatsApp è stata ritirata nel giro di poche ore e proprio i beta tester non la visualizzano più all’interno del loro servizio di messaggistica. Di certo le lamentele degli utenti hanno contribuito a far tornare gli sviluppatori sui loro passi. Gli esperti potrebbero tuttavia lavorare proprio sui suggerimenti ricevuti e riproporre il cambiamento nelle prossime beta in uscita. Si tratterebbe solo di una modifica grafica questo è vero, ma quest’ultima dovrebbe caratterizzarsi per funzionalità, dunque essere visibile in tutte le modalità e consentire la navigazione e gestione degli audio in modo intuitivo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.