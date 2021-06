Il suo nome evoca quel luogo che protegge, custodisce e tutela: TANA è un’oasi di tutela ed educazione ambientale del Sannio beneventano che, attraverso le arti, valorizza e protegge una delle più amate aree territoriali della Campania e del Sud Italia.

Terranova Arte Natura, questo il nome ‘esteso‘ del TANA, nasce da un’idea di Marco Papa e Tiziana De Tora, attivisti e ambientalisti che, con l’associazione culturale Artstudio’93, curano e promuovono da molti anni laboratori di tutela ambientale, progetti di natura socio-culturale e di formazione dei giovani. I due curano, inoltre, l’evento internazionale Happy Earth Days, dedicato e collegato alla Giornata Mondiale della Terra.

Terranova è la località sannita che ospita il TANA, divenuto polo per la tutela, la promozione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, mai slegata dalla valorizzazione dell’impegno civile e sociale dei cittadini. Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso, il versante est della collina che sovrasta il TANA è caduto, trascinando parte di un bosco secolare sull’officina/laboratorio e su una parte della casa, sede della residenza d’arte, provocando danni ingenti ai tetti, ai muri e ai giardini terrazzati.

#ARTISTIPERILTANA, la campagna a sostegno del TANA di Terranova

Da qui è nata l’idea di lanciare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso per supportare i lavori di messa in sicurezza e di ricostruzione delle strutture danneggiate. Ciò permetterebbe di riprendere quanto prima tutti i progetti culturali e di tutela ambientale avviati dal TANA in questi anni: moltissimi sono gli artisti che si sono mobilitati per sostenere l’oasi sannita aderendo alla campagna #ARTISTIPERILTANA, primo fra i quali il grande Michelangelo Pistoletto.