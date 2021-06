L’aumento della velocità dei messaggi vocali è arrivato su WhatsApp da poco, ma il team di sviluppo è già a lavoro per migliorare ulteriormente la funzione. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’ultima beta del client per Android, corrispondete alla versione ‘2.21.13.17‘, rende più integrata l’opzione di accelerazione dei messaggi vocali aggiungendo un piccolo grafico in luogo della classica linea piatta del cursore di scorrimento, in maniera tale da consentire al destinatario di rilevare eventuali pause nel discorso al primo colpo, saltando anche quelle (immaginate quanto tempo risparmiato per i messaggi vocali particolarmente lunghi, magari farciti di pause indesiderate da parte del vostro interlocutore, molto spesso prolisso).

La novità potrebbe sembrare, all’apparenza, solo una miglioria estetica, ma in realtà offre tanto altro (l’esempio pratico che vi abbiamo fatto poc’anzi dovrebbe calzare e rendere al meglio l’idea di quanto stavamo dicendo). Non sappiamo quando la funzione sbarcherà nella versione stabile, ma, stando a giudicare la sua semplicità, ipotizziamo non ci vorrà troppo tempo prima di vederla distribuita pubblicamente (per il momento, lo ricordiamo, è ancora in fase beta con la release 2.21.13.17 di WhatsApp per Android), forse qualche giorno, non di più.

La possibilità di accelerare la riproduzione dei messaggi vocali di WhatsApp è stata distribuita in versione stabile ormai da qualche giorno. L’avrete certamente già provata, beneficiando dei suoi vantaggi (la 1,5x ci è parsa perfetta, forse la 2x un po’ esagerata, in quanto, in base alla registrazione, quache parola del messaggio vocale potrebbe rivelarsi difficilmente decifrabile, oltre che la voce dell’interlocutore suonare davvero molto divertente, talvolta perfino in collera). Vi siete già abituati ad utilizzare l’utile funzione? Quanto tempo avete fin qui risparmiato? Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.