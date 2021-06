Flying On The Ground dei Noel Gallagher’s High Flying Birds fa parte della raccolta Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), uscita l’11 giugno per celebrare i primi 10 anni di carriera della band fondata dall’ex chitarrista degli Oasis. Il singolo è disponibile in rotazione radiofonica da oggi, 25 giugno.

Flying On The Ground dei Noel Gallagher’s High Flying Birds

Il brano è il secondo inedito contenuto nel Best Of pubblicato dalla band di Noel Gallagher dopo We’re On Your Way Now. A questo giro, per stessa ammissione di Noel, la band ha messo insieme il genio di Burt Bacharach e la fortezza sonora della Motown. Ecco le sue parole: “Se Burt Bacharach avesse scritto per la Motown, la sua musica suonerebbe così. Ma non sarebbe altrettanto bella, ovviamente”.

Il risultato è una ballata alla quale non manca l’anima brit-pop che fa parte del DNA del cantautore di Manchester. Un omaggio al classico, inoltre, è presente anche nel video ufficiale firmato da Dan Cadan e Jonathan Mowatt.

L’omaggio a Godard nel video ufficiale

È evidente il riferimento al cinema di Jean-Luc Godard nei film Fino All’Ultimo Respiro e Bande à Part. Il videoclip è collegato a quello del singolo precedente, We’re On Your Way Now, con i protagonisti di The Crown Matt Smith e Gala Gordon con una feritoia dei registi nella loro intimità, una serie di scene in bianco e nero che si evolvono fino al tragico epilogo, quando compare per la prima volta l’autore Noel Gallagher.

I Noel Gallagher’s High Flying Birds hanno pubblicato 3 album in studio, il primo dei quali – omonimo – è stato lanciato nel 2011, seguito da Chasing Yesterday (2015) e Who Built The Moon? (2019). Nonostante i nuovi progetti, la carriera di Noel è indissolubilmente legata a quella del fratello Liam Gallagher per la grande influenza che gli Oasis hanno avuto sulla scena rock britannica e internazionale a partire dagli anni ’90. I più sperano ancora in una reunion. Di seguito il testo e la traduzione di Flying On The Ground dei Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Testo

[Verse 1]

Like a lonely soul on an empty sea

Behind a setting sun, I bet you can’t find me

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high [Verse 2]

I walk in single file on an open road

My head is in the clouds, got a heart of gold

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high [Chorus]

You never do what you’re told

You’re coming out of the cold

And we’ll say a prayer for everyone that we know

As the years go by, I’ll wipe the tear from your eye

All we need is love and a placе we call home [Chorus]

You nevеr do what you’re told

I’m coming out of the cold

We’ll say a prayer for everyone that we know

As the years go by, I’ll dry the tears from your eye

All we need is love and a place we call home

You never do what you’re told

I’m coming out of the cold

And we’ll say a prayer for everyone that we know

As the years go by, I’ll wipe the tears from your eye

All we need is love and a place we call home [Verse 3]

Like a lonely soul on an empty sea

Behind a setting sun, I bet you can’t find me

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high [Outro]

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

I’m flying on the ground

Yeah, I’m upside down

‘Cause I got so high

