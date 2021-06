Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che sono in attesa del bonus 1600 euro da INPS, almeno per quanto riguarda il segmento di utenza che dovrebbe ricevere il pagamento in questione in automatico. Dopo le informazioni condivise nei giorni scorsi, infatti, qualcosa si è mosso anche per il pubblico in questione, fermo restando che la situazione dovrebbe sbloccarsi per tutti solo nel corso della prossima settimana. Cerchiamo di capire insieme come stiano le cose oggi 25 giugno.

Pagamento in attesa per il bonus 1600 euro da INPS

Per farvela breve, INPS in queste ore ha confermato che sono partiti i pagamenti per il bonus 1600 euro. Considerando il fatto che stiamo entrando nel fine settimana, non è detto che nelle prossime 48 ore tutti riescano a visualizzare il movimento. Senza dimenticare che, almeno per ora, il tutto debba essere circoscritto a chi nell’ultimo mese non ha dovuto presentare una domanda specifica per usufruire del Decreto Sostegni bis. Questo il feedback raccolto tramite INPS stamane tramite i suoi canali social:

“I caricamenti sono già partiti e sono tutt’ora in corso e continueranno almeno per oggi e domani”.

Insomma, segnali incoraggianti, nella speranza che entro lunedì o martedì tanti italiani in difficoltà possano toccare con mano una volta per tutte il pagamento di INPS in automatico per il bonus 1600 euro. Anche chi ha presentato la domanda di recente, comunque, dovrebbe archiviare tutto a stretto giro. Vi faremo sapere appena ci saranno feedback più concreti anche sotto questo punto di vista, considerando che in questi giorni sono stati fatti passi in avanti importanti in vari ambiti.

Dunque, stiamo entrando in un fine settimana intenso e particolarmente delicato sul fronte bonus 1600 euro. Riportateci il vostro caso con un commento a fine articolo, per completare il quadro che si è venuto a configurare.