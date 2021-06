Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare in ritardo quest’anno per via della carenza globale di semiconduttori. Come riportato da ‘fnnews.com‘, il device sarà probabilmente lanciato ad ottobre, per poi venire messo in vendita negli Stati Uniti ed in Europa, tagliando fuori la Cina, il Giappone e la Corea del Sud. La crisi globale di semiconduttori potrebbe cambiare ancora lo scenario, tanto da non poter, per adesso, nemmeno ipotizzare che la domanda possa essere totalmente soddisfatta negli Stati Uniti ed in Europa.

Ormai è parecchio tempo che i produttori di dispositivi mobile arrancano per la carenza di processori e di altri componenti utili: il colosso di Seul potrebbe aver deciso di ‘sacrificare‘ il Samsung Galaxy S21 FE per limitare i danni, almeno per quanto riguarda il posticipo del lancio (che sarebbe dovuto avvenire in agosto, contestualmente a quello dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 e dei Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4). Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe integrare uno schermo Super AMOLED Infinity-O (forato al centro per l’alloggio della fotocamera frontale da 32MP) da 6.5 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, un comparto fotografico posteriore triplo con sensore principale da 12MP, Android 11 (o Android 12, a seconda di quando verrà lanciato) e One UI 4.

Si tratta di un telefono più che interessante, che abbiamo ragione di credere in molti proveranno ad aspettare fino alla fine, nonostante il probabile slittamento del lancio ad ottobre, ed inizialmente previsto per agosto. C’è anche da segnalare che il dispositivo potrebbe costare anche meno del precedente modello, l’apprezzato Samsung Galaxy S20 FE. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.