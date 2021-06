Attenzione massima su quando iniziano i saldi estivi 2021 in ogni regione italiana. In gran parte della nostra penisola, l’appuntamento è fissato davvero fra pochi giorni e dunque è il caso di scaldare i motori per gli acquisti più convenienti nel periodo che procede le vacanze. Di seguito saranno indicati tutti i prossimi appuntamenti utili per ogni città d’Italia, da nord a sud e un utile consiglio per cercare di approfittare solo di veri affari.

Quando partono i saldi estivi 2021

La quasi totalità delle regioni italiane si concentrerà su poche date nelle quali partiranno le vendite promozionali nei negozi. La prima in assoluto a dare il via alle danze sarà la Sicilia già giovedì 1 luglio. Seguirà, distanziata di una sola giornata, la Basilicata che ha prescelto la data di venerdì 2 luglio per far partire gli sconti della corrente stagione. Come pure già preannunciato, un gran numero di altre regioni si concentra su un nuovo appuntamento, ossia quello di sabato 3 luglio, per il via proprio alle promozioni. Si tratta del Lazio, della Calabria, della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto, delle Marche e ancora dell’Abruzzo, dell’Emilia Romagna, dell’Umbria, della Toscana, della Valle D’Aosta e infine anche del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna e del Molise.

Rispetto al calendario appena riportato mancano due regione, ossia la Puglia e la Campania. Per quanto riguarda la prima, già è stabilito che gli sconti non partiranno prima del 24 luglio. In riferimento invece alla Campania, non è noto ancora quando iniziano i saldi estivi 2021. Questi potrebbero avere il via nei primi giorni di luglio ma si attendono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

Un consiglio su tutti

Stabilito quando iniziano i saldi estivi 2021, il principale consiglio utile per gli utenti potrebbe essere quello di recarsi prima degli sconti presso quei negozi dove abbiamo intenzione di acquistare. Esaminando i costi dei prodotti di nostro interesse e magari prendendone nota, sarà poi facile capire la reale portata delle promozioni, una volta davvero attive, senza il pericolo di incappare insomma in falsi sconti.