Mario Venuti canta Xdono di Tiziano Ferro: l’artista annuncia l’uscita di un nuovo singolo e video in uscita venerdì 2 luglio. Si tratta di uno dei brani più conosciuti e apprezzati di Tiziano Ferro, nonché suo singolo d’esordio contenuto nell’album Rosso Relativo e rilasciato 20 anni fa.

Dopo Ma Che Freddo Fa, pubblicato lo scorso 7 maggio, Mario Venuti canta Xdono di Tiziano Ferro e compie un salto di quaranta anni per riportare all’attenzione del pubblico un brano di grande successo, il primo singolo firmato dall’artista di Latina, quello che lo ha lanciato sul mercato italiano ed internazionale.

“Volevo inserire una canzone del repertorio pop più recente e la scelta è caduta su questo pezzo, riletto qui in chiave nordestina tra forrò, cumbia e lambada. Suggerisce un’atmosfera rurale grazie alla fisarmonica che detta il ritmo. Sembra quasi di veder pascolare in giro galline e bestie da soma”, le parole di Mario Venuti sul brano scelto che sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo venerdì 2 luglio.

Il videoclip, per la regia di Lino Costa, è stato girato in Sicilia, a Palazzolo Acreide, e lo porta proprio in un paesaggio agreste e fuori dal tempo evocato da Venuti. Sarà disponibile anche il secondo dei quattro 45 giri in edizione limitata autografati ed acquistabili dal sito www.mariovenuti.com.

Intanto, prosegue il tour dell’artista italiano. I prossimi concerti vedranno Venuti impegnato il 3 luglio ad Abano Terme e l’8 luglio a Lampedusa in duo. Il 16 luglio sarà a Capurso (BA) e il 24 luglio a Messina, infine il 9 agosto è atteso in concerto a Porto Rotondo.

Di seguito le prossime date di Mario Venuti:

3 LUGLIO – ABANO TERME (PD) – SENTIERI SONORI

8 LUGLIO – LAMPEDUSA – PIAZZA CASTELLO (duo)

16 LUGLIO – CAPURSO (BA) – SAGRATO BASILICA MADONNA DEL POZZO (band)

24 LUGLIO – MESSINA – ARENA VILLA DANTE (band)

9 AGOSTO – PORTO ROTONDO (OT) – TIME IN JAZZ (duo)