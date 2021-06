Con la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022 il ritorno delle serie NCIS su Rai2 ha già una collocazione definita: il longevo franchise di CBS, con la serie madre e i due spin-off Los Angeles e New Orleans, tornerà in onda con i nuovi episodi già alla fine di quest’estate.

Sarà sempre il fine settimana ad ospitare le serie NCIS su Rai2, come ormai da tradizione: la rete cadetta punta ancora molto sulla serialità d’importazione americana, che ormai vanta un pubblico fidelizzato e si può considerare un investimento sicuro, a dispetto di molti nuovi format sperimentati dalla rete nella passata stagione ma fallimentari dal punto di vista degli ascolti.

Il franchise NCIS su Rai2 torna a settembre con gli episodi in prima visione assoluta in chiaro, insieme ad altri crime, procedural e medical drama che da tempo sono appannaggio dell’emittente.

Come nella passata stagione la serie madre NCIS su Rai2 guiderà la programmazione del venerdì sera: da settembre sarà in onda la seconda parte della stagione 18, a partire dall’episodio 9, in un pacchetto che prevede anche i medical drama The Good Doctor e The Resident, entrambi alla loro quarta stagione. Il weekend procederà all’insegna dell’azione il sabato sera con la messa in onda di S.W.A.T. (stagione 4), The Rookie (stagione 3) e Bull (stagione 5), tutte in prima visione free.

Il franchise NCIS su Rai2 torna anche di domenica: probabilmente già da fine agosto, partiranno in prima serata le stagioni 12 di NCIS: Los Angeles e 7 di NCIS: New Orleans, coi nuovi episodi inediti.

L’avvio di stagione sarà dunque caratterizzato dal ritorno di NCIS su Rai2 in tutti i suoi format storici, mentre non è ancora chiaro se la rete acquisterà anche il nuovo titolo del franchise, NCIS: Hawaii, appena entrato in produzione e previsto nella prossima stagione tv su CBS.