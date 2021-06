Sono state annunciate le date del tour estivo di Mahmood. Dopo l’uscita del nuovo album, Ghettolimpo, lo scorso 11 giugno, oggi vengono comunicati i primi appuntamenti estivi del cantante.

In attesa di annuncio un altro concerto importante, quello atteso al Lucca Summer Festival presso Le Mura Storiche di Lucca. L’evento c’è già ma manca la data, attualmente in via di conferma e presto comunicata in via ufficiale.

Intanto ci sono altre 5 date del tour estivo di Mahmood già ufficiali. La prima è quella del 13 agosto a Piazza Libertini a Lecce. A seguire, Mahmood sarà in concerto ad Alghero (SS) e il 24 agosto al Castello di Benevento. Il 26 agosto sarà in concerto a Lugano, Piazza Riforma.

L’ultima delle date annunciate è quella attesa al Teatro Antico di Taormina per il 4 settembre.

Le date del tour estivo di Mahmood:

13 agosto 2021 – Oversound Festival – Piazza Libertini, Lecce

21 agosto 2021 – Arena Rugby Mariapia, Alghero (SS)

24 agosto 2021 – Piazza Castello, Benevento

26 agosto 2021 – Piazza Riforma, Lugano

4 settembre 2021 – Teatro Antico, Taormina

I biglietti per tutti i concerti sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati di tutto il territorio italiano.

Mahmood presenterà i brani contenuti nell’album Ghettolimpo, unitamente ai suoi successi, pubblicati nel corso della sua carriera. Non mancherà in scaletta Soldi, il brano-tormentone del Festival di Sanremo 2019 che ha consentito a Mahmood di vincere nella categoria dei Campioni dopo essere stato scelto tra i due Giovani Inn gara tra i Big.

I concerti in programma nei mesi estivi si aggiungono a quelli previsti per la tournée autunnale: venerdì 12 novembre 2021 alla Casa della Musica di Napoli, sabato 13 novembre all’Atlantico Live di Roma, martedì 16 novembre al Tuscany Hall di Firenze, venerdì 19 al Vox Club di Nonantola (MO), sabato 20 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e martedì 23 e mercoledì 24 novembre all’Alcatraz di Milano.