La PFM contro la serie su Alfredino Rampi. In una nota ufficiale pubblicata sui social la Premiata Forneria Marconi contesta l’impiego del grande classico Impressioni Di Settembre nella serie TV ispirata dalla tragedia di Vermicino del 1981.

La PFM contro la serie su Alfredino Rampi

Alfredino – Una Storia Italiana è la serie TV dell’anno, una delle novità più attese e discusse del momento. Come il titolo suggerisce, si tratta della ricostruzione della tragedia che colpì Vermicino e l’Italia intera nel 1981, quando il piccolo Alfredo Rampi cadde in un pozzo artesiano e morì dopo 3 giorni di sofferenze mentre in superficie si consumavano i tentativi di salvarlo. La vicenda passò alla storia per la diretta mai interrotta della Rai che rimase in collegamento da Vermicino per l’intera durata della tragedia, tenendo gli italiani incollati allo schermo fino alla morte del bambino.

Una tragedia che anche la PFM ricorda, e per questo si dice contraria all’utilizzo di Impressioni Di Settembre nella serie TV. Ecco la nota ufficiale:

“Con la presente nota informativa, PFM-Premiata Forneria Marconi si dissocia dalla scelta di sincronizzare il brano Impressioni Di Settembre sulle drammatiche immagini del film che racconta la triste storia di Alfredino Rampi.

La musica ed il testo del brano rappresentano infatti un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino.

Alfredino Rampi è un bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi, che abbiamo seguito in TV quella notte terribile.

La sua tragica scomparsa ha scosso l’intera Nazione.

Per queste ragioni, reputiamo che il brano non sia adatto a quelle immagini di dolore.

PFM è stata avvertita di questa scelta senza potere intervenire, in quanto non ha i diritti di sfruttamento commerciale di Impressioni Di Settembre”

Con ogni più ampia riserva”.

La risposta della società di produzione

La società di produzione Lotus ha replicato alla nota della PFM. In primo luogo la Lotus sottolinea che i diritti di utilizzo del brano sono stati regolarmente concessi dalla casa discografica. La band di Mauro Pagani, in effetti, sottolinea di non avere i diritti di sfruttamento commerciale di Impressioni Di Settembre. Ecco la nota ufficiale della Lotus:

“In merito alle dichiarazioni rilasciate della Premiata Forneria Marconi sull’utilizzo di Impressioni di settembre nella serie Alfredino – Una storia italiana la società di produzione Lotus che ha realizzato la miniserie chiarisce che i diritti per l’utilizzo del brano sono stati regolarmente concessi dalla casa discografica e in nessun caso sarebbero state utilizzate delle musiche senza averne l’autorizzazione”.

La Premiata Forneria Marconi, infatti, si dissocia dall’accostamento del brano e del suo significato alle immagini tragiche della serie TV, due realtà che sono in netta contrapposizione tra loro. Non si parla di concessioni non autorizzate. Il 28 giugno 2021 andranno in onda le ultime due puntata della serie TV più discussa dell’anno.

Di seguito il post ufficiale che contiene la nota della PFM contro la serie su Alfredino Rampi, con una foto d’epoca della band.