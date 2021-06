Dopo quindici stagioni e un finale che ha messo quasi tutti d’accorso, Jensen Ackles in Supernatural prova a fare il bis. A quanto pare The CW è pronta per tornare alle avventure dei Winchester e secondo quanto riporta Deadline sarebbe già pronta una nuova serie spin-off in sviluppo che si intitola proprio così, The Winchesters, e si concentra sui genitori di Dean e Sam.

Ancora non si conoscono molti dettagli visto che la star della serie Jensen Ackles tornerà nei panni di Dean Winchester ma apparirà fuori dallo schermo e, quindi, sarà la voce narrante della serie che sarebbe scritta/prodotta dall’ex co-produttore esecutivo Robbie Thompson. Una prima descrizione della serie rivela che si parlerà a fondo di John e Mary, raccontati dal punto di vista del narratore Dean Winchester (Jensen Ackles).

The Winchester è l’epica non raccontata storia d’amore e dell’incontro di John con Mary e di come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero. A quanto pare Jensen Ackles e la moglie Danneel Ackles saranno i produttori della serie. Lo stesso attore protagonista della serie originale ci ha tenuto a precisare che “sapevamo che non era ancora finita, ‘nulla finisce mai davvero, vero?’”.

Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith in precedenza hanno interpretato i ruoli di John e Mary nella serie TV di lunga data ma senza che non saranno loro a prendere posto come protagonisti della serie prequel. Non è la prima volta che si prova a lanciare uno spin-off di Supernatural e fino ad adesso le cose non sono andate come previsto né con Bloodlines e né con la versione femminile Wayward Sisters. Questa sarà la volta buona?

L’altro protagonista della serie, Jared Padalecki, si è complimentato con il suo amico fraterno per il suo nuovo lavoro ma dicendosi un po’ infastidito dalla mancata partecipazione, sembra che nemmeno fosse a conoscenza della notizia: