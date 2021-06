Una serie prequel dei Promessi Sposi è in arrivo. La casa di produzione romana CIAO si occuperà del progetto televisivo, volto a rivisitare il celebre romanzo di Alessandro Manzoni.

Vince Gerardis, l’ex co-produttore esecutivo de Il Trono di Spade, lavorerà alla sceneggiatura basata sul romanzo Ludovico scritto dal giovane studioso Francesco Musesti, che verrà pubblicato ad ottobre.

La storia è ambientata quarant’anni prima gli eventi narrati ne I Promessi Sposi e il protagonista è proprio Fra Cristoforo. Figlio di un commerciante, prima di convertirsi e di diventare frate cappuccino, Ludovico si scontrò con un nobile e lo uccise in duello per motivi banali. Nella serie saranno presenti anche altri personaggi dell’opera manzoniana: lo spietato aristocratico noto come L’Innominato; un delinquente di nome Griso; il pio cardinale Borromeo; e la modesta protagonista femminile del romanzo, Lucia, il cui retroscena nel prequel è intriso di stregoneria.

Il progetto è descritto come un racconto gotico che segue il travaglio di due amanti tra guerre, carestie, rivolte per il pane e la peste, e manterrà lo stesso sfondo apocalittico del romanzo, anche se ambientato quasi 40 anni prima, il che è un elemento importante.

Come dichiara la produttrice romana Maria Grazia Saccà, a capo della sede italiana di CIAO, a Variety, Il Trono di Spade avrà una grande influenza sulla serie prequel dei Promessi Sposi: “Nel romanzo, la peste cambia il destino del protagonista [Renzo],” e ha definito il progetto televisivo prequel “molto attuale”, che rifletterà la situazione pandemica di COVID-19. “Nella nostra storia la peste è un elemento centrale come l’inverno in ‘Game of Thrones'”, ha osservato.

Provvidenza viene considerato come una tragedia oscura ambientata in una società crudele ma ancora interamente incentrata sull’uomo con gli elementi notturni e psicologici di alcuni dei film di Batman; l‘estetica carnale e spirituale dei dipinti di Caravaggio; e trame che ricalcano lo stile de Il Trono di Spade.