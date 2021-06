Il cast di The Crown 5 accoglie un’altra new entry assoluta per la serie: in un ensamble completamente rivoluzionato rispetto alle precedenti due stagioni, che a loro volta mostravano un cast diverso dalle prime due, arriva anche l’attore Jonny Lee Miller.

L’annuncio del suo ingresso nel cast di The Crown 5 è arrivato dalla produzione del period drama inglese attraverso gli account ufficiali della serie, con l’indicazione del suo ruolo ma senza altri dettagli: d’altronde, si tratta di un personaggio storico e vivente, che non ha bisogno di grosse presentazioni, soprattutto per il pubblico inglese.

Il suo ruolo nel cast di The Crown 5 sarà quello dell’ex premier inglese John Major, che è stato alla guida del governo britannico per sette anni, dalla fine del 1990 alla primavera del 1997. Esponente di spicco dei Tories, il Partito Conservatore inglese, era già stato un membro dei governi di Margaret Thatcher (interpretata nella serie da Gillian Anderson, premiata ai Golden Globe per il ruolo della Lady di Ferro) ricoprendo la carica di ministro nel ruolo di Segretario Capo del Tesoro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth e Cancelliere dello Scacchiere. Nel corso del suo secondo mandato Major dovette far fronte al cosiddetto “mercoledì nero”, la disastrosa giornata in cui miliardi di sterline andarono in fumo sui mercati portando il Regno Unito a uscire dal meccanismo dei tassi di cambio (ERM): in quel 16 settembre 1992 pare che Major fosse vicino alle dimissioni, con tanto di lettera indirizzata alla Regina già in tasca, ma mai inviata. Una circostanza storica che certamente troverà spazio nella serie, sempre molto attenta a raccontare i rapporti tra sua Maestà e i premier, sia conservatori sia laburisti, che ha visto avvicendarsi nel corso del suo lunghissimo regno.

Il nuovo cast di The Crown 5 sembra al completo, almeno per quanto riguarda i ruoli principali: l’annuncio del volto di Major, peraltro, conferma che saranno proprio gli anni Novanta, dalle dimissioni della Thatcher alla morte di Lady Diana, l’arco temporale della nuova stagione. Come ha spiegato più volte il creatore e sceneggiatore Peter Morgan, la serie usa i mandati dei premier inglesi come riferimenti temporali per definire l’ambientazione storica di ciascuna stagione.

Jonny Lee Miller entra nel cast di The Crown 5 dopo aver ottenuto la grande notorietà negli anni Novanta grazie ai film Hackers (1995) e a Trainspotting (1996), e aver interpretato nel 2008 per due stagioni l’esilarante protagonista della serie comedy Eli Stone. Nel 2010 è apparso anche in una manciata di episodi di Dexter, ma il suo ruolo più duraturo in tv è certamente quello interpretato tra il 2012 e il 2019 come protagonista di Elementary, nei panni di un moderno e tormentato Sherlock Holmes.