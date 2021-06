Elton John a Milano nel 2022, in concerto in Italia per l’ultimo concerto della sua carriera nella penisola. L’evento infatti fa parte del tour di addio che l’artista avrebbe dovuto tenere quest’anno, posticipato a causa della pandemia covid-19.

Elton John tornerà in concerto in Italia il 4 giugno 2022 a San Siro in occasione del Elton John Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour, la tournée di concerti con la quale saluta i plachi mondiali. Prima dell’addio alla musica dal vivo, l’artista fa tappa anche nel nostro Paese per l’ultima volta della sua carriera.

I biglietti per il concerto di Elton John a Milano nel 2022 saranno disponibili su Ticketone dalle ore 10.00 di giovedì 1 luglio 2021 e in presale esclusiva Radio Monte Carlo dalle ore 10.00 di lunedì 28 giugno fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 giugno.

Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour toccherà Regno Unito, Europa e Nord America. Elton concluderà il suo famoso tour mondiale negli stadi più importanti partendo il 27 maggio 2022 da Francoforte e farà tappa nelle principali città europee come Parigi e Milano dove si esibirà allo Stadio San Siro il 4 giugno per poi proseguire con show a Norwich, Liverpool, Sunderland, Bristol, Swansea.

La parte Nord Americana del tour partirà dal Citize n Bank Park di Philadelphia il 15 luglio 2022 prima di concludersi con una doppia performance al Dodger Stadium di Los Angeles il 19 e 20 novembre 2022 commemorando la sua iconica performance nello stesso storico stadio nell’ottobre del 1975.

Anche nel 2023 Elton John sarà in tour: due i concerti in programma ad Auckland, Nuova Zelanda, il 27 e 28 gennaio; a seguire altre date, non ancora comunicate, che verranno annunciate a breve, in Australia, dove si chiuderà la tournée.