Ci sono poche informazioni, anche se abbastanza chiare, a proposito dell’uscita di Windows 11 per tutti coloro che muoiono dalla voglia di portare a termine il suo download nel più breve tempo possibile. In particolare, dopo avervi fornito tutti i dettagli del caso per seguire l’evento di presentazione che si è tenuto ieri, occorre analizzare nello specifico cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Non tanto sul versante delle caratteristiche dell’aggiornamento, quanto sul calendario che sarebbe stato concepito di recente da Microsoft.

Come stanno le cose su download ed uscita di Windows 11

Quali sono gli spunti trapelati nella giornata di giovedì a proposito di download ed uscita di Windows 11? Secondo gli spunti che ci sono stati offerti ieri dal colosso, possiamo soltanto dire che il nuovo aggiornamento potrà essere installato in modo gratuito dagli utenti entro la fine del 2021. Impossibile, almeno per ora, scendere maggiormente in dettagli, in quanto la stessa azienda ha preferito non sbilanciarsi sotto questo punto di vista.

Come potete facilmente immaginare, però, ci saranno degli step intermedi che potrebbero fare la differenza a stretto giro. Se siete già ansiosi in vista dell’uscita di Windows 11, infatti, tenete a mente che a partire dal prossimo 28 giugno avremo la diffusione della prima beta tramite Windows Insiders. Un modo, questa volta ufficiale, per farci una prima idea di quello che toccheremo con mano quando l’aggiornamento risulterà disponibile nella sua versione stabile e definitiva per il pubblico italiano.

Staremo a vedere come andranno le cose e se il primo rilascio riuscirà effettivamente ad anticipare l’uscita di Windows 11 con un aggiornamento efficace. E soprattutto stabile. Non ci saranno alternative, almeno per ora, in vista del download definitivo previsto nello scorcio finale del 2021. Che ne pensate dell’upgrade di cui si parla tanto in queste ore? Diteci la vostra qui di seguito.