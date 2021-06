Se anche voi siete amanti degli animali e desiderate avere a vostra disposizione informazioni, servizi, prodotti per tutti gli animali domestici, ed in modo gratuito, allora non potete non scaricare la fantastica app ZampyLife. Si tratta di una brillante idea di Edoardo Stoppa, famoso conduttore televisivo ed inviato del programma di satira ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5, che ha deciso di avviare questo progetto unico nel suo genere e davvero molto utile. L’obiettivo di questa applicazione è di combattere il randagismo e fermare le importazioni illegali; inoltre, grazie alla community, nasce una vera e propria anagrafe animale impegnata in tutta Italia e che migliorerà le condizioni di vita dei piccoli amici a quattro zampe.

L’app ZampaLife è patrocinata ufficialmente dal ministero della Salute, con cui verranno anche programmate diverse attività istituzionali sull’intero territorio. I servizi offerti dall’app sono molto interessanti ed utili, tra questi: anagrafe animale, per creare il profilo di tutti i vostri animali domestici; cartella sanitaria, per acquisire e salvare il chip di ciascun animale ed immagazzinare tutti i documenti clinici del vostro pets come visite, lastre, referti e così via; condividere la cartella sanitaria del vostro animale con il veterinario grazie ad un semplice click; promemoria, per salvare informazioni e memo sul vostro animale come compleanno, diete particolari, giorno del bagnetto etc.

E poi ancora funzionalità come amicizia, con cui è possibile trovare il compagno di giochi per il vostro animale domestico grazie alla geolocalizzazione; SOS, con cui trovare sempre il pronto soccorso animale più vicino a voi in caso di necessità e per finire la funzione smarrimento, ovvero la possibilità di ritrovare il vostro animale più velocemente grazie alla tecnologia AirTag. ZampaLife è un’app gratuita disponibile per gli utenti Android e senza la necessità di acquisti in-app e di autorizzazioni per accedere a contatti, posizioni, fotocamera, foto, file, info sulla connessione WiFi e così via. Per poter installare l’app occorre andare nel Google Play Store (a questa pagina) ed assicurarsi che Android sia aggiornato alla versione 5.0 o successive.