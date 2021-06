Risulta disponibile già in questi minuti il sondaggio InterSpar, relativo al questionario per verificare l’interesse nei confronti del progetto di Cottarelli. Stiamo parlando del possibile arrivo dell’azionariato popolare nel calcio italiano, con un focus in questo caso sull’Inter. Dunque, il club nerazzurro torna sotto la luce dei riflettori, dopo la vicenda di Eriksen ad Euro 2020 che abbiamo avuto di analizzare in tutte le salse nelle scorse settimane. Proviamo a fare ordine con le informazioni che risultano attualmente disponibili.

Cosa sappiamo sul sondaggio InterSpar: arriva il link al questionario su azionariato popolare

Dunque, quello di oggi 25 giugno è uno step molto importante per valutare il potenziale del progetto. Il sondaggio InterSpar, infatti, ci presenta da questo venerdì un link al questionario. Le vostre risposte forniranno agli organizzatori un primo quadro sul reale impatto che potrebbe avere l’idea di azionariato popolare nel nostro Paese. Va detto che se da un lato il progetto nasce come forma di supporto per l’Inter, con una quota d’ingresso una tantum che dovrebbe ammontare a 500 euro minimo, allo stesso tempo potrete rispondere anche in relazione ad altre squadre.

Dunque, si tratta di un sondaggio InterSpar che in realtà misura la propensione degli italiani ad investire nel calcio, a prescindere dalla squadra per la quale si fa il tifo. Nel caso di Cottarelli, comunque, appare evidente che si presenterà un piano alla società nerazzurra solo nel caso in cui dovessero essere raggiunte cifre considerevoli. E per “considerevole”, a suo dire, non parliamo certo di 30 milioni di euro. Ecco perché ogni step sarà particolarmente delicato arrivati a questo punto.

Dopo il sondaggio InterSpar di oggi, la cui durata dovrebbe essere di circa tre settimane, ci faremo un’idea più precisa della direzione che potrà prendere l’idea di Cottarelli. Nel frattempo, occorre dire la propria partecipando al questionario linkato in precedenza.