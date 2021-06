Cast e personaggi di Masantonio Sezione Scomparsi debuttato oggi, venerdì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, con Alessandro Preziosi protagonista. Quello che per tutti è ancora il Conte Ristori di Elisa di Rivombrosa, in replica al sabato pomeriggio (per i fedelissimi), torna protagonista del prime time della prima rete del Biscione dopo il successo di Non Mentire, al fianco di Claudio Pandolfi e Davide Iacopini.

Creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, Masantonio Sezione Scomparsi porta la firma di Fabio Molto ed Enrico Rosati alla regia e di Cattleya alla produzione per un totale di dieci episodi in cui conosceremo la storia dell’investigatore Elio Masantonio, Alessandro Preziosi appunto, e non solo in relazione al suo presente ma anche per la sua storia personale e passata.

LA TRAMA E IL CAST DI MASANTANIO SEZIONE SCOMPARSI

L’investigatore viene messo dal Prefetto di Genova Attilio De Prà (Bebo Storti) alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse che lui riesce a ‘capire’ entrando nelle vite degli scomparsi fino a farle aderire alla propria, riuscendo così a ricostruire le loro identità e le loro storie, al fine di avere maggiori possibilità di ritrovarli.

Ad affiancarlo nelle sue indagini, Masantonio avrà Sandro Riva (Davide Iacopini), un giovane e volenteroso poliziotto, che farà fatica a capire i metodi e il modo di fare del suo superiore fino a quando anche questo ostacolo sarà abbattuto, cosa succederà a quel punto? Il successo della fiction, manco a dirlo, dipenderà molto proprio dal rapporto dei due investigatori e dai casi che potranno avere (o meno) il giusto appeal sul pubblico.

Caso dopo caso, Masantonio finirà per dover fare i conti con se stesso e ciò lo obbligherà a riannodare i fili di un passato che voleva chiudere e dall’altra parte ci sarà Valeria (Claudia Pandolfi), vicina di casa e custode di un’antica amicizia e con la quale ci sono delle cose irrisolte.

Nella prima puntata di Masantonio Sezione Scomparsi, Elio Masantonio, incaricato dal Prefetto De Pra’ inizia ad investigare su alcuni casi irrisolti insieme all’agente Sandro Riva. Il primo è la scomparsa di una volontaria, Chiara Onofri, che sembrerebbe essere scappata in Africa. Mentre Riva continua le sue indagini personali su Masantonio, la ricerca degli scomparsi prosegue con un nuovo caso da risolvere, la scomparsa di un negoziante Michele Vespri (Antonio Ornano), finito in galera per aver ucciso il suo rapinatore e poi scomparso nel nulla, cosa è successo ai due?