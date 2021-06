Il creatore di The Blacklist lascia il timone della serie. Dopo il clamoroso colpo di scena nel finale dell’ottava stagione, che ha visto l’addio di Megan Boone e di conseguenza del suo personaggio Elizabeth Keen, Jon Bokenkamp ha annunciato ai suoi fan la sua decisione:

“Cari Blacklisters: volevo scrivervi direttamente per farvi sapere che ho preso la difficile decisione di lasciare The Blacklist. Amo questo spettacolo con tutto il mio cuore, ed è stato un viaggio incredibile, ma dopo otto anni sento che è tempo per me di uscire dalla mia comfort zone, provare qualcosa di nuovo ed esplorare alcuni degli altri personaggi e storie che mi girava per la testa“, ha scritto su Twitter.

Una scelta ponderata quindi dalla voglia di fare qualcosa di diverso:

“Anche se sono entusiasta di questo prossimo capitolo, mentirei se non ammettessi di provare emozioni contrastanti per la mia partenza. ‘The Blacklist’ è una famiglia e dire addio è difficile. Mi mancano già i miei colleghi scrittori, il cast brillante e la nostra impavida troupe, ma più di ogni altra cosa mi mancheranno tutti voi, i fan.“

Infine, un ringraziamento sincero al suo pubblico affezionato, dicendosi sicuro che The Blacklist continuerà ancora a raccontare le sue storie:

Credo sinceramente che la serie rimanga piena di vita, creativamente forte e che i giorni luminosi che la vita ci aspettano. Quindi mi unisco a voi – come fan – per vedere dove ci porterà “The Blacklist”. Grazie per otto stagioni incredibili.

Con l’uscita di Megan Boone, gli unici membri del cast originale rimasti sono James Spader, Harry Lennix e Diego Klattenhoff. Quale futuro per la serie della NBC? A gennaio, è stata rinnovata per una nona stagione e non è chiaro se sarà anche l’ultima dopo il pesante addio del creatore di The Blacklist. Bokenkamp è stato produttore esecutivo della serie con James Spader, John Eisendrath, John Davis, John Fox, Lukas Reiter, Laura A. Benson, Daniel Cerone e Sean Hennen.