I podcast sembrano essere una realtà su cui Amazon vuole puntare con decisione. Lo stesso è stato fatto da Spotify e Apple, ed era ovvio che la questione fosse cara anche all’e-commerce di Jeff Bezos, che ha a propria volta fiutato l’affare. Come riportato da ‘theverge.com‘, Amazon si è mossa per acquisire Art19, una società che associa gli interessi di publisher e inserzionisti, promuovendo la monetizzazione. Amazon si servirà del lavoro di Art19 per aggiungere pubblicità prima, nel corso e dopo l’ascolto dei podcast.

L’e-commerce, del resto, non è nuovo ad operazioni di questo tipo: era già successo lo scorso dicembre con l’acquisizione di Wondery e la relativa applicazione di distribuzione di content audio. Amazon, a questo punto, ha tutto quello che gli serve per sfondare anche in questo campo: il canale per consentire agli utenti di reperire e fruire di nuovi contenuti, oltre a potersi interfacciare con gli inserzionisti grazie all’elevato numero di scritti al servizio Amazon Music. L’idea ricorda quella di Spotify che prima acquisì alcune piattaforme di creazione e distribuzione dei contenuti (Gimlet Media e Parcast), e poi un concorrente di Art19 (Megaphone, prelevata per 235 milioni di dollari, una cifra di un certo peso, e che non tutti sarebbero disposti a versare se non dietro forti motivazioni). I contenuti audio mon musicali stanno esercitando una forte attrattiva in questi ultimi anni, ed è naturale che i grandi provider di servizi se ne interessino.

Amazon ha voluto cogliere la palla al balzo unendosi a quanto già fatto da Spotfy ed Apple (solo per citare i competitors più conosciuti) tramite l’acquisizione di Art19, che contribuirà alla monetizzazione dei podcast, per un ritorno economico non indifferente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.