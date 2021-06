Vincent Cassel ed Eva Green saranno i due affascinanti e magnetici trascinatori della storia di Liason, la nuova serie thriller girata in inglese e francese a cui AppleTv+ ha appena dato il via libera.

Vincent Cassel ed Eva Green – premio Cesar lui, solo nominata lei – saranno i protagonisti di questo format originale Apple coprodotto dalla società francese Newen’s Ringside Studios insieme a Leonis Productions.

Secondo la sinossi ufficiale la nuova serie con Vincent Cassel ed Eva Green è “un thriller contemporaneo e ad alto rischio che esplora come gli errori del nostro passato hanno il potenziale per distruggere il nostro futuro“. Il registro stilistico combinerà l’azione allo spionaggio e al political drama, “con una trama imprevedibile e multistrato” sullo sfondo di “una storia di amore appassionata e duratura“.

Al fianco di Vincent Cassel ed Eva Green nel cast internazionale di Liason sono stati annunciati anche Peter Mullan (Ozark), Gerard Lanvin (Call My Agent!), Daniel Francis (Small Axe), Stanislas Merhar (The Black Book), Philippine Leroy-Beaulieu (Call My Agent! ), Laetitia Eido (Fauda), Eriq Ebouaney (Rogue City), Bukky Bukray (Rocks) e Thierry Fremont (Murder In Mind). Creata e scritta da Virginie Brac (Engrenages), Liaison è prodotta da Gub Neal e Jean Benoit Gillig, mentre Stephen Hopkins (24) curerà la regia.

La nuova serie Apple con Vincent Cassel ed Eva Green è una delle tante novità del catalogo dello streamer della casa di Cupertino per il 2022. Apple ha in cantiere anche un altro thriller, Surface, la nuova serie della co-creatrice e produttrice esecutiva di High Fidelity Veronica West, e ha ordinato una terza stagione della sua serie drammatica post-apocalittica See con Jason Momoa. Inoltre è stata annunciata Echo 3, una serie drammatica action-thriller del premio Oscar Mark Boal e Keshet Studios ed è in sviluppo una serie tratta dai romanzi distopici di Hugh Howey, Wool. E lo streamer si prepara a lanciare la seconda stagione del dramma The Morning Show.