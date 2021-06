Segnali di distensione in arrivo tra Sky e DAZN? Stando alle ultime notizie riportate da ‘Il Sole 24 Ore’, la piattaforma di sport in streaming e l’emittente satellitare di Comcast sarebbero vicini na raggiungere un accordo relativo alla trasmissione delle partite di Serie A in hotel, bar, pub e ristoranti. Ricordiamo che per il prossimo triennio 2021-2024 DAZN si è aggiudicata il pacchetto principale di dieci partite a settimana del massimo campionato italiano, di cui sette in esclusiva e tre in condivisione.

Secondo il quotidiano milanese, tale negoziazione è ancora in corso, ma presto potrebbe concretizzarsi un accordo tra la piattaforma Ott e la media company di casa Comcast sulla gestione di hotel, bar, pub e ristoranti. DAZN è ad un passo dallo stringere un accordo con Sky per la distribuzione della Serie A in circa 40, 60 mila esercizi commerciali. I team di Londra di entrambe le piattaforme si sarebbero messi a lavoro per condurre le trattative, che, tra l’altro, vedono coinvolta anche l’azienda italiana di telecomunicazioni TIM, per l’avvicinamento di nuovi clienti.

Alla base di questo accordo ci sarebbe la renevue sharing, oltre alla possibilità di mettere fine ad una particolare e delicata situazione che rischia di restare ancora in discussione (specialmente in seguito al ricorso che l’emittente satellitare Sky ha presentato all’Antitrust denunciando la collaborazione in esclusiva, definita illegale, stipulata tra la piattaforma di streaming e TIM per la trasmissione dei diritti TV delle gare di Serie A per i prossimi tre anni). Sky avrebbe denunciato l’accordo DAZN-TIM per assicurarsi che milioni di utenti appassionati di calcio continuino ad abbonarsi per la fruizione delle partite di Serie A attraverso diversi fornitori e poter così guardare i match sulla piattaforma preferita, come OTT, DTT oppure satellite. Per il momento, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, attesi nelle prossime settimane, su questa vicenda.