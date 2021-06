Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 24 giugno, per tutti coloro che sono in attesa di toccare con mano il bonus 2400 euro tramite INPS, da integrare al Reddito di Cittadinanza. Come viene detto loro da tempo, infatti, ci sarà un unico pagamento accorpato, ma il problema consiste nei tempi di attesa. Già, perché in un primo tempo era trapelato che il primo appuntamento ci sarebbe stato entro la fine di maggio. Così non è stato ed ora in tanti brancolano nel buio, al di là di alcune informazioni fornite lo scorso fine settimana sul nostro magazine.

Cosa sappiamo sul bonus 2400 euro da INPS, da integrare al Reddito di Cittadinanza

Quali sono attualmente le informazioni disponibili per tutti coloro che sono in attesa di ricevere il bonus 2400 euro tramite INPS, che per forza di cose dovrà essere integrato al Reddito di Cittadinanza? Inutile dire che in molti stiano accogliendo con maggiore prudenza i feedback trapelati in rete sulle tempistiche. Il nostro compito, in ogni caso, è di fornire le informazioni ufficiali trapelate. In particolare, questo giovedì voglio soffermarmi su una recente risposta fornita proprio da INPS per il pubblico: “La direzione competente ci ha comunicato entro fine mese”.

Occhio anche ai feedback per coloro che attendono il riesame della domanda per lo stesso bonus 2400 euro: “Confermiamo che le sedi territoriali competenti cominceranno a lavorare le domande di riesame non appena riceveranno le disposizioni dalla direzione centrale, ma dai social oggi non sappiamo purtroppo darle una data. Vi teniamo però aggiornati”.

Dunque, entrambe le questioni dovrebbero essere affrontate a stretto giro, in modo tale da metterci alle spalle una volta per tutte la delicata questione sul bonus 2400 euro, visto che in questi giorni in tanti stanno ancora chiedendo ad INPS quando arriva il pagamento.