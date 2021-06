Viaggio nella Grande Bellezza a Torino: nella terza puntata, Cesare Bocci ci porta alla scoperta dei suoi palazzi, nei musei, e nei monumenti storici. Stasera, giovedì 24 giugno, andrà in onda un nuovo appuntamento della docu-serie evento condotta dall’attore de Il Commissario Montalbano.

In questa puntata si entrerà tra le residenze dei Savoia, si vedrà la Mole Antonelliana, la Venaria Reale e il Museo Egizio. Senza dimenticare che Torino è la città dell’automobile, indissolubilmente legata alla Famiglia Agnelli, e una pioniera del progresso.

Per Cesare Bocci si tratta di un viaggio nel tempo, tra le cucine reali del Seicento, gli intrighi della corte del Settecento, i profumi dei caffè dell’Ottocento, gli entusiasmi della Rivoluzione Industriale e quelli del Boom Economico. Un lungo percorso nella città custode secolare della reliquia più preziosa del cristianesimo, la Sacra Sindone, che si contrappone a un altro volto del capoluogo, quello della Torino esoterica, ricca di magia, mistero e segreti.

Tra gli ospiti di Viaggio nella grande bellezza a Torino: Enrica Pagella, direttore dei Musei Reali; Bruno Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia; Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie; Christian Greco, direttore del Museo Egizio; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e istituzione della città; Paola Zini, presidente della Reggia di Venaria Reale; Chiara Teolato, direttore e responsabile delle collezioni di Palazzo Carignano; Mariella Mengozzi, direttore del Mauto.

Viaggio nella Grande Bellezza è un programma realizzato dalla RealLife Television, di Maurizio Rasio. Umberto Broccoli è ospite fisso e autore, con Anna Pagliano. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.

Le prossime due puntate andranno in onda il 1° e l’8 luglio. Appuntamento con la terza puntata di Viaggio nella Grande Bellezza a Torino è per stasera ore 21:30 su Canale 5.

È arrivato il momento intraprendere un nuovo viaggio in una città ricca di storia: Torino…stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity non perdere Viaggio nella Grande Bellezza 💥 pic.twitter.com/5lqlTWt5BN