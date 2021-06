Giornata importante quella che stiamo vivendo con Huawei, in relazione alla piena distribuzione di una versione di HarmonyOS in grado di dare maggiori garanzie al pubblico. Dopo le notizie fornite nelle scorse ore, infatti, bisogna prendere atto di una novità importante a proposito del produttore cinese. Secondo quanto raccolto oggi 24 giugno, infatti, gli sviluppatori avrebbero dati il via alla diffusione di un aggiornamento focalizzato sul nuovo sistema operativo in versione stabile. Un dettaglio non di poco conto.

Quali smartphone Huawei stanno ricevendo HarmonyOS in versione stabile

Lecito, in un contesto del genere, chiedersi quali smartphone Huawei stiano ricevendo l’aggiornamento con HarmonyOS in versione stabile. A tal proposito, viene in nostro soccorso Huawei Central, che ci aiuta a far luce sulla vicenda. Occorre partire dal presupposto che l’upgrade risulti disponibile al momento solo in Cina, ma a breve potrebbe arrivare una svolta anche in Italia e nel resto d’Europa, come spesso avviene in queste circostanze con il brand in questione.

Sappiamo che gli utenti interessanti possono eseguire l’aggiornamento tramite “My Huawei App-Upgrade Early Access-Check Now“. Allo stesso tempo, questo pacchetto software supporta solo telefoni smartphone e tablet, senza dimenticare che per fare questo step è necessario che l’app sia aggiornata all’ultima versione. Tutto ciò, solo per avere un quadro iniziale sulla situazione che si è venuta a configurare con questo produttore sotto la lente d’ingrandimento in termini di sviluppo software.

La versione stabile dell’aggiornamento con HarmonyOS 2.0 è al momento compatibile con 18 prodotti. Sto parlando di Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40, Mate 40E, Mate X2, P40, P40 4G, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30E Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30, Mate 30 5G, MatePad Pro e MatePad Pro 5G. Staremo a vedere quale sarà il prossimo step di Huawei a questo punto.