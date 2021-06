L’estate per il pubblico di Rai2 significa solo una cosa, il ritorno di Squadra Speciale Cobra 11 25. Ormai è passato un bel po’ di mesi dal finale della scorsa stagione della serie poliziesca tedesca, e i suoi personaggi oggi torneranno a fare compagnia ai telespettatori italiani con delle novità importanti a partire da una nuova coppia di investigatori ma, in particolare, una nuova partner per Semir ed un nuovo capo della polizia.

L’appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 25 è fissato per oggi, 24 giugno, con ben due episodi della nuova stagione e le anticipazioni rivelano che i nuovi investigatori Vicky Reisinger e Max Tauber si ritroveranno ad indagare su un difficile caso di rapimento. Anche i temi dei nuovi episodi saranno un po’ più complicati del previsto alla luce del fatto che molte problematiche attuali saranno trattate fino in fondo.

Tra problematiche razziste all’interno della polizia, errori giudiziari e tanti altri temi attuali, la serie prenderà il via portando sullo schermo alta tensione quando, ad un certo punto, Tauber avrà un’accesa discussione con un reporter ed il capo della polizia Kramer deciderà di trasferirlo al Servizio Interno per evitare altri guai. A quel punto lascerà la collega senza partner e toccherà a Semir prendere il suo posto unendosi a lei alla ricerca delle persone rapite anche se il suo stato psicologico non è proprio dei migliori.

Vicky Reisinger e Semir Gerkhan avranno modo di fare coscienza in questi primi episodi ma siamo sicuri che la sua storia intrigherà il pubblico di Rai2 che si troverà a conoscere il suo passato (un presunto comportamento riprovevole nella precedente unità) e anche il suo presente (quando senza volere provocherà la morte di una giovane donna), cos’altro scopriremo di lei e come influirà la sua presenza sullo stato di salute di Semir?