Il debutto di Sex Education 3 su Netflix ha finalmente una data ufficiale: la nuova stagione, la cui produzione è stata inevitabilmente ritardata a causa della pandemia da Covd che ha colpito pesantemente il Regno Unito, sarà disponibile alla fine dell’estate.

In particolare l’esordio di Sex Education 3 su Netflix, con gli otto nuovi episodi che compongono la stagione, è previsto il 17 settembre 2021, in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo.

Con gli episodi di Sex Education 3 su Netflix si apre un nuovo anno scolastico per i liceali del Moordale alla scoperta della loro sessualità e identità: Otis ormai non è più vergine e fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro storia, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta e Jean sta per avere un bambino. Intanto, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) avrà l’arduo compito di riportare il liceo ai suoi standard di eccellenza. E c’è sempre un messaggio vocale perduto che incombe ancora dal finale della stagione precedente, quello che Otis ha mandato a Maeve ma quest’ultima non ha mai ascoltato perché qualcuno ha deciso di intromettersi nel loro rapporto.











Con la data d’uscita di Sex Education 3 su Netflix sono arrivate anche le prime immagini promozionali con i personaggi nelle nuove divise del liceo e l’annuncio di nuovi membri del cast che si uniscono ai volti delle prime due stagioni. Ecco una selezione di foto dietro le quinte scattate dall’attrice di Sex Education Tanya Reynolds (Lily) durante la produzione della terza stagione.

In Sex Education 3 su Netflix arrivano Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di successo e decisamente poco modesto del padre di Adam, l’artista Dua Saleh, al suo debutto nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale, e Indra Ové come Anna, madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.

Tornano in Sex Education 3 su Netflix i protagonisti Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean) e Emma Mackey (Maeve), insieme al resto del cast composto da Ncuti Gatwa (Eric), Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick. Sex Education è scritta e creata da Laurie Nunn, che ne è anche produttrice esecutiva insieme a Ben Taylor e Jamie Campbell, e prodotta da Eleven. La terza stagione è diretta da Ben Taylor e Runyararo Mapfumo.