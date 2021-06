Il 2022 dovrebbe essere l’anno di iPhone 14, di cui ha iniziato a parlare il noto analista Ming-Chi Kuo. Come riportato da ‘macrumors.com‘, il TouchID potrebbe essere integrato nello schermo di alcuni delle versioni di melafonino che la mela morsicata presenterà nel corso del prossimo anno. Gli iPhone 14 saranno sempre quattro, anche se con schermi da 6.1 e 6.7 pollici. Potrebbe non esserci la versione mini, che già dalla generazione attuale ha mostrato qualche segno di cedimento di troppo (fino ad uscire di scena definitivamente entro la fine di giugno).

Gli iPhone 14 dovrebbero includere una fotocamera grandangolare da 48MP, un CMOS da 1/1,3″ e 1,25um (quello montato a bordo degli iPhone 12 è da 1,7um, e per gli iPhone 13 se ne prevede uno da 2um con apertura f/1.5, per una sfocatura dello sfondo maggiore ed una qualità superiore per gli scatti catturati in condizioni di scarsa illuminazione). Gli iPhone 14 saranno probabilmente accompagnati, nella prima metà del 2022, da un nuovo iPhone SE, identificato come il melafonino 5G più economico di sempre, che non cambierà tanto rispetto alla generazione attuale, se non per il processore, aggiornato, e per qualche ottimizzazione. Ming-Chi Kuo prevede anche che Apple lancerà un iPhone pieghevole da 8 pollici con schermo OLED flessibile nel 2023, e che le unità di melafonini spediti saranno di 230, 240 milioni nel 2021, e di 250, 260 milioni nel 2022 (numeri che attestano quanto il marchio di Cupertino faccia ancora gola).

Fare il punto della situazione sulle ultime previsioni di Ming-Chi Kuo è stato piacevole, ma restiamo con i piedi per terra ragionando una tappa alla volta, visto che prima degli iPhone 14 sarà il turno degli iPhone 13, previsti per il prossimo autunno (tra settembre e ottobre prossimo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.