Chi ama gli sticker WhatsApp e magari li utilizza in molteplici chat con chiunque sarà contento di sapere che gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova funzione che li riguarda da vicino. Quest’ultima gli permetterà di condividere gli adesivi statici o dinamici con un semplice passaggio.

Stiamo parlando di una feature ora sperimentale per Android ma già approdata su dispositivi iOS e dunque su iPhone e iPad. La versione beta del Play Store che ha appena messo in mostra l’opzione è quella siglata come 2.21.13.15.

Come condividere gli sticker WhatsApp

L’immagine di apertura articolo è molto eloquente per comprendere l’esatto modo in cui è possibile condividere gli sticker WhatsApp. Gli esperti hanno lavorato alla specifica funzione inserendola in ogni pacchetto di adesivi. Nella solita scheda dove è possibile visionare il nome degli sticker appunto, la loro anteprima grafica e ancora il loro peso complessivo, sarà anche disponibile (in alto a destra) una freccia verso stretta, ossia l’icona standard che rappresenta l’operazione di inoltro di qualsiasi contenuto come anche un immagine, un testo o un video. Una volta selezionato proprio il comando sarà semplice selezionare un contatto singolo oppure un gruppo con il quale si vorrà condividere quanto preferito.

Va fatto notare che la condivisione degli sticker WhatsApp è valida per il momento solo per i pacchetti ufficiali del servizio e non per quelli di terze parti proposti sul Play Store ad esempio. Molto probabilmente, tuttavia, il cambiamento giungerà anche per pack esterni appunto, magari più in là.

L’ultima delle novità WhatsApp si aggiunge alle molteplici implementazioni degli ultimi tempi nel servizio di messaggistica. Dopo l’introduzione definitiva dei messaggi vocali che si velocizzano e l’annunciata feature che consentirà ai destinatari di visualizzare un video o una foto una sola volta, siamo al cospetto di un ulteriore cambiamento anche per gli sticker che arriverà in versione definitiva con tempi ancora non chiari.