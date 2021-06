Durante i miei programmi Premiato Circo Volante del Barone Rosso e WE HAVE A DREAM ho sensibilizzato gli artisti ad iscriversi al Nuovo IMAIE. Tutti conoscono la SIAE e credono basti. No, quella raccoglie i diritti per chi ha composto il brano mentre Nuovo IMNAIE lo fa per chi canta, suona. Sono complementari.

Un martedì ho trovato sulle mie pagine social alcuni post che mi chiedevano cosa ne pensassi del servizio in cui Report su Rai3 aveva attaccato il Nuovo IMAIE. Mi sono informato e ho capito immediatamente quello che era successo. Questi programmi di inchiesta, invece di cercare la verità, spesso partono con uno scopo: dimostrare quello che vogliono far passare per verità. Per farlo, usano il montaggio a loro piacimento, tagliando e cucendo come meglio aggrada loro. Già quando ero consulente per il Comune di Milano, Report voleva intervistare il Sindaco Letizia Moratti. Io telefonai, con lei presente, all’allora conduttrice Milena Gabanelli chiedendole di fare al Sindaco le domande che voleva, io avrei ripreso e avrei dato loro il video integrale, trattenendone una copia per documentare l’intervista integrale. Lei rifiutò. Come non accettarono di fare l’intervista con me che documentavo. Perché? Perché so come può essere manipolata col montaggio una conversazione. Io faccio montaggi in continuazione, dal 1983, e posso fare apparire chi intervisto buono o cattivo, simpatico o antipatico. Dipende dai tagli che faccio. Sono stato anche vittima di uno di questi tranelli, quando ricevetti una telefonata dove una donna si spacciava per redazione di X Factor e mi chiedeva se avessi accettato di fare il giudice. Io mi sono messo a ridere e ho detto che avrebbero dovuto cambiare il format perché non tollero le cover e gli artisti avrebbero dovuto fare solo pezzi propri ma che ero cosciente non avrebbero potuto. Alla fine la donna mi ha chiesto: “Ma potresti essere interessato a fare un colloquio?” Io le ho detto che, occupandomi di comunicazione, avevo anche accettato un incontro quando mi proposero di fare l’Isola Dei Famosi, per sapere come funzionava, ma che avevo declinato l’invito senza neppure chiedere quanti soldi mi avrebbero dato. La donna ha insistito: “Quindi potrebbe essere interessato a fare un incontro?”. Ingenuamente ho risposto: “Sì, potrei essere interessato”. Ecco la frase che voleva. Mi sono ritrovato questa telefonata trasmessa alle Iene e tagliata così: “Potrebbe essere interessato a fare il giudice di X Factor?” “Sì, potrei essere interessato”. Imbufalito, ho acceso la diretta chiedendo pubblicassero l’intervista integrale. Li ho tempestati di tweet. Nessuna risposta. Lo stesso è accaduto a Maila Sansaini e Andrea Micciché, rispettivamente Direttore Generale e Presidente del Nuovo IMAIE. In questo caso, l’aggravante è che Report ha tirato la volata al concorrente di Nuovo IMAIE, che peraltro è già stato condannato per irregolarità e ha dovuto pagare quasi un milione di € al Nuovo IMAIE. Inoltre il servizio ha volutamente creato confusione tra IMAIE, che è stata commissariata grazie proprio alla denuncia di Maila Sansaini, e Nuovo IMAIE. Io ho seguito le vicende del vecchio IMAIE, perché a un convegno avevo conosciuto Maila che ne era Direttrice. Si è confidata sul marcio che stava cercando di cancellare. L’ho spinta a tenere duro, a denunciare. Io stesso ho ricevuto una telefonata di un dirigente sindacale (L’IMAIE era in mano ai sindacati) che mi ha detto: “Dì alla ragazza tua amica che stia calma”. Maila non è stata calma e ha denunciato le irregolarità, facendo saltare il banco a cui in tanti corrotti bevevano copiosamente. Per questa sua azione ha subito stalking che l’ha portata alla depressione. Quindi sapere che Report l’aveva attaccata paventando una sua complicità mi ha fatto fremere di rabbia. Così ho proposto a Maila e al Presidente Andrea Micciché un collegamento nell’ultima puntata di WE HAVE A DREAM perché potessero raccontare la verità su questo fazioso servizio di Report. Poche ore prima della mia diretta, l’ho visto. Ho fatto davvero fatica a guardarlo tutto. Era molto peggio di quanto pensassi. Il ghigno finale del Ranucci, il conduttore, era da prendere a schiaffi. Il montaggio era tendenzioso, falso. Di una intervista di un paio di ore ad Andrea e Maila hanno usato pochi spezzoni e tutti tesi a dimostrare il loro scopo (o quello dell’azienda concorrente al Nuovo IMAIE). Naturalmente il conduttore si è ben guardato dal raccontare che Nuovo IMAIE ha aiutato i propri artisti nel periodo di difficoltà in cui nessuno lavorava distribuendo più di 20 milioni di €. E l’ho constatato durante le interviste a WE HAVE A DREAM, dove tanti artisti non certo famosi hanno testimoniato quanto sia stato importante per loro quell’inaspettato aiuto dal Nuovo IMAIE. Questo atteggiamento è inammissibile per un programma, allucinante se viene trasmesso su una rete pubblica. In un paese civile Ranucci e il giornalista che ha fatto l’inchiesta sarebbero stati licenziati. Anche perché hanno raccontato il falso persino sui soldi da dare a Franco Battiato, che era scomparso in quei giorni. Speculare su Battiato no, non si fa. Di sicuro una cosa: non guarderò mai più Report, perché se hanno raccontato falsità su una vicenda che conosco bene, allora vuol dire che possono raccontarmi falsità anche su quello che non conosco. Guarda i video integrale dell’intervista a Maila e Andrea e capirai.

