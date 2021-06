Sono stati comunicati gli ospiti della prima puntata di Radionorba Battiti Live in programma per domani sera, venerdì 25 giugno.

Tutto è ormai pronto per le performance sul main stage di Otranto che Radionorba ha organizzato per le esibizioni di alcuni degli ospiti del tour. Cinque le serate totali in programma per Radionorba Cornetto Battiti Live 2021, tutte con inizio alle ore 20.30 dalla cornice del Castello Aragonese.

Alla conduzione delle serate ci sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, come da tradizione, che saliranno sul palco per presentare tutti gli ospiti in programma nelle varie serate del tour giunto alla sua diciannovesima edizione.

Gli show saranno trasmessi in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sull’ App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Ma non è tutto: confermata la partnership con Mediaset e tutte le serate verranno trasmesse anche su Italia 1, non in diretta ma da metà luglio con una programmazione da comunicare.

Tra gli ospiti della prima puntata di Radionorba Battiti Live i nomi più forti del panorama musicale italiano e i protagonisti musicali dell’estate. Ci sarà Sangiovanni, vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi, ma anche Fedez con Orietta Berti e Takagi & Ketra con Giusy Ferreri.

Sul palco Francesca Michielin, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama e ancora Annalisa e Federico Rossi che presenteranno in duetto il singolo estivo Movimento Lento.

Spazio alla musica indie con Gazzelle. Dal talent show Amici ci sarà anche un altro cantante molto apprezzato nell’ultima edizione: Deddy; Shade ci farà ballare con In Un’Ora e i Boomdabash con Baby K con Mohicani. Sul palco Dotan con la sua There Will be A Way, e Master Kg con Jerusalema.

Si esibirà anche Nek, poi Arianna, Andrea Damante, Colapesce Dimartino, Alessandra Amoroso e Noemi.