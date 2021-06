Occorre fare i conti con alcuni problemi Tiscali generici, nel senso che oggi 24 giugno non funziona il servizio mail, ma a molti anche l’accesso all’assistenza o la connessione ad internet solitamente fornita da questo brand. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo vissuto lo scorso 2 maggio, come qualcuno ricorderà tramite l’articolo pubblicato poco meno di due mesi fa, ma è importante evidenziare che questa mattina ci siano disservizi a 360 gradi tramite questo marchio.

Cosa sappiamo sui problemi Tiscali del 24 giugno: non funziona mail, internet ed assistenza

Per farvela breve, da quasi due ore ci sono moltissime segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi Tiscali. Dunque, situazione complicata quella che stiamo vivendo oggi 24 giugno, considerando il fatto che non funziona mail, connessione ad internet ed assistenza. Al momento della pubblicazione, non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito. Basti pensare che l’apposita pagina Facebook relativa proprio alla gestione di anomalie tecniche risulta non aggiornata dallo scorso mese di gennaio.

Come sempre avviene in queste circostanze, potete controllare l’andamento dei problemi Tiscali in tempo reale attraverso la pagina di Down Detector, utile per rendersi conto di quanto sia esteso il disservizio di questa mattina. Tramite i commenti, più in particolare, risulterà chiaro che il malfunzionamento non abbia coinvolto il solo servizio mail, ma anche app, connessione alla rete e assistenza. Resta da capire se il tutto sia gestibile e risolvibile in pochi minuti dai tecnici, o meno.

Questione da monitorare con grande attenzione, dunque, in attesa di capire come i problemi Tiscali del 24 giugno verranno gestiti. Allo stato attuale dei fatti, ci sono tutti i presupposti per parlare di down. Questo, però, non vuol dire che l’anomalia non possa essere gestita in tempi ristretti dall’assistenza. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori novità in merito.