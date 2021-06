Lo abbiamo visto piangere, perdere la testa per amore o solo per egoismo, gli abbiamo visto ingerire di tutto ma nonostante questo ci è entrato dentro rimanendo in un posto dedicato solo a lui e alla mitica Dr House Medical Division. Adesso i patiti o i profani della serie potranno darsi appuntamento nelle caldi mattinate estive su Italia1 per vedere o rivedere uno dei medical drama meglio riusciti e più discussi degli ultimi anni.

Hugh Laurie è superbo e intenso nella sua interpretazione dello stronzo, insopportabile e geniale diagnosta che nel corso degli anni si è macchiato dei ‘crimini’ meno consoni per un dottore del suo calibro. Con la puntuale e pungente mente di David Shore (papà, tra le altre, anche di The Good Doctor), la serie ha saputo tenere banco per ben otto anni deludendo poche volte gli spettatori anche se per molti di loro il vero finale è arrivato con l’ultimo episodio della settima stagione.

Dr House Medical Divion prenderà il posto di Chicago Med su Italia1 proprio da domani, 25 giugno, al mattino, dalle 9.15 circa, ma già con una prima pausa dietro l’angolo. Le repliche ripartiranno dall’intimenticabile prima stagione con un singolo episodio al giorno ma non al sabato e la domenica. Questo significa che dopo il debutto di domani, il medical drama tornerà al lunedì con il secondo.

Per chi non conoscesse ancora il medical drama, Dr House Medical Division penderà il via con l’episodio dal titolo “Una prova per non morire” in cui Rebecca Adler, una giovane maestra d’asilo che soffre di crisi apoplettiche, crolla improvvisamente sul pavimento, in preda alle convulsioni. Toccherà al Dr House prendersi cura di lei (non proprio nel senso letterale del termine) insieme al suo team, tre giovani e geniali medici, Allison Cameron, Robert Chase e Eric Foreman, quale sarà la diagnosi?