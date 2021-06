Oggi 24 giugno andrà in scena la presentazione Windows 11 in diretta. Non che Microsoft abbia ufficializzato chiaramente il lancio della nuova versione del sistema operativo ma una serie di indizi e addirittura lo stesso pacchetto software distribuito in anteprima attraverso alcuni canali non lasciano spazio a dubbi su quanto vedremo entro la fine della giornata.

Orario e streaming per Windows 11

L’orario esatto in cui sarà avviata la presentazione Windows 11 quest’oggi è quello delle 17 per noi italiani, considerando il fuso orario con la west cost statunitense: nel pieno pomeriggio dunque dovrebbero essere svelate proprio tutte le novità del sistema operativo e pure i dettagli relativi al suo download. Tutto l’evento potrà essere visionato attraverso molteplici canali. Prima di tutto è stata messa a disposizione la pagina dedicata al keynote di lancio direttamente sul sito Microsoft raggiungibile a questo indirizzo. Lo streaming non mancherà attraverso i canali social ufficiali dell’azienda ossia la relativa pagina Facebook e il profilo Twitter.

Download Windows 11 subito disponibile e gratis?

Proprio la diretta della presentazione Windows 11 odierna sarà molto gettonata per chi vorrebbe testare subito le funzioni dell’upgrade nuovo di zecca ma va detto quanto segue: difficilmente il download al pubblico della versione del sistema operativo sarà messo a disposizione prima di un certo periodo. L’ipotesi più accreditata è che subito si partirà con la beta degli esperti ma gli utenti finali dovranno attendere almeno l’autunno.

Sempre nel corso della presentazione Windows 11 dovrebbe essere resa nota la natura a pagamento o del tutto gratuita del sistema operativo Microsoft. Sotto questo aspetto ci sono delle ottime notizie. Sembra davvero possibile che chiunque detenga una licenza di Windows 7 o OS successivi potrà beneficiare proprio della nuova esperienza in formula del tutto gratuita, senza alcun esborso. D’altronde era successo qualcosa di molto simile pure con Windows 10 ma ne attendiamo conferma definitiva.