Partiranno da Bergamo i concerti di Arisa programmati per l’estate 2021. L’Ortica Special Tour prende il nome dall’ultimo singolo pubblicato da Rosalba Pippa e accompagnerà il suo pubblico per tutta la bella stagione, fino alla fine di agosto.

I concerti di Arisa per l’estate 2021

Ecco tutte le date dei concerti di Arisa per l’Ortica Special Tour:

domenica 27 giugno – BERGAMO, Lazzaretto

venerdì 30 luglio – LADISPOLI (Roma), Bosco di Palo

domenica 1 agosto – PARTANNA (Trapani), Anfiteatro

lunedì 2 agosto – ZAFFERANA ETNEA (Catania), Anfiteatro Comunale

martedì 3 agosto – ENNA, Castello di Lombardia

venerdì 6 agosto – TRAVO (Piacenza), Parco Archeologico

mercoledì 11 agosto – PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo), Arena Orfeo Serafini

martedì 17 agosto – REGGIO CALABRIA, Arena Alberto Neri

giovedì 26 agosto – CASTEL DI SANGRO (L’Aquila), Piazza Plebiscito

venerdì 27 agosto – OSTUNI (Brindisi), Foro Boario

Il singolo Ortica, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe far parte di un progetto più ampio anche se la voce di Sincerità non ha promesso nulla in merito. Piuttosto Arisa ha annunciato che pubblicherà una serie di singoli che potrebbero diventare un album, ma non esistono altri dettagli su eventuali nuovi progetti discografici.

Ultimamente la cantautrice di Pignola ha anche inciso Coro Azzurro insieme a Gli Autogol, DJ Matrix e Ludwig per unirsi agli artisti che hanno dedicato un brano alla Nazionale Italiana in occasione di Euro2020.

Arisa sul ddl Zan

Recentemente Arisa si è pronunciata sul ddl Zan. La voce di Potevi Fare Di Più ha detto la sua su quella lettera inviata dal Vaticano in cui si chiedeva di rivedere il testo del disegno di legge contro l’omolesbotransbifobia. Nel farlo, Arisa ha manifestato la sua fede cristiana ma ha precisato di avere un’idea differente su Dio.

In primo luogo si è detta contraria all’idea di una fede divisiva e dunque di un Dio che nega diritti e altri culti. Un tono decisamente diverso da quello usato da Fedez, che da mesi porta avanti la sua battaglia per l’approvazione del ddl Zan. Federico Lucia, infatti, ha usato toni più polemici specialmente in riferimento al Concordato del 1984 rivendicato dalla Santa Sede, che secondo la Segreteria vaticana verrebbe violato in due punti.

Ecco le parole di Arisa:

“Secondo me Dio agirebbe con la consapevolezza che siamo tutti diversi, ma tutti quanti meritevoli degli stessi diritti, perché la nostra vita, la vita di ognuno di noi è una sola, abbiamo il dovere di essere felici, perché se non siamo felici la società ci emargina, e sprechiamo tutto il tempo che ci è stato concesso (che sembra tanto ma è pochissimo, almeno rispetto a quanto vorrei vivere io) a nasconderci da noi stessi, e che mi frega di vivere una vita d’inferno per poi andare in paradiso?”.

Durante i concerti di Arisa saliranno sul palco anche il pianista Giuseppe “Gioni Barbera” e Jason Rooney per stare alla consolle.