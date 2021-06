Lo Xiaomi Mi MIX 4 sta per essere lanciato: i leak che lo riguardano crescono a dismisura. Gli ultimi, riportati da ‘gizmochina.com‘, sono relativi alla batteria ed alla ricarica rapida. L’unità energetica dovrebbe avere una capacità di 5000mAh (due moduli da 2430mAh ciascuno, nonostante prima si fosse parlato di una capacità da 4500mAh) con supporto alla ricarica rapida a 120W via cavo, ed a 80W wireless. Si era parlato in precedenza di un sistema di ricarica rapida a 200W (che ci era sembrata un’esagerazione), che potrebbe essere stato rivisto al ribasso a 120W, che rappresenterebbe comunque un record nel settore (nessun altro OEM si è fin qui spinto, almeno fino a questo momento).

Lo Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe presentare la fotocamera frontale sotto lo schermo, essere spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm e la gestione software della MIUI 13 (di cui abbiamo iniziato a sentito parlare proprio in questi giorni), ovviamente con base Android. Il display avrà una risoluzione superiore al FHD 1080p ed una fotocamera posteriore composta da un sensore IMX677 da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP ed un teleobiettivo da 48MP con zoom 120x e slow-motion @1920 fps (un sistema decisamente equilibrato, che regalerà grandi soddisfazioni). Lo Xiaomi Mi MIX 4 verrà presentato entro il Q3 2021, e dunque non più tardi del prossimo ottobre.

Come avrete capito anche voi, non sarà un dispositivo come tanti altri, ma un concentrato di potenza e innovazione che avrà di certo il suo prezzo (non aspettatevi di pagarlo poco, o che comunque il produttore cinese decida di tenerne particolarmente il costo, nonostante tutto possa ancora succedere data la distanza che ancora ci divide dal lancio autunnale). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.