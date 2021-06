Ci si sta muovendo già nella direzione di Android 12 su Samsung Galaxy S21, ora non ci sono più dubbi. In questi primi giorni d’estate era già stato messo in evidenza come gli esperti Samsung fossero alle prese con la nuova versione dell’aggiornamento Android di Google. Un nuovo indizio odierno, condiviso anche dagli esperti di SamMobile non lascia alcun dubbio più sulla questione;: in effetti è persino trapelato il nome in codice della versione del firmware che si accompagnerà pure all’interfaccia One UI 4.0.

Va evidenziato che, con Android 12, la stessa Samsung si sarebbe superata. Dando per scontati i lavori già iniziati per Android 12, va detto che l’anno scorso le attività specifiche per Android 11 sul Galaxy S20 iniziarono solo in piena estate (almeno nel corso di luglio), dunque con un mese di ritardo. Ne saranno davvero felici i possessori dell’attuale ammiraglia che potrebbero dunque sperare in tempi di rilascio dell’aggiornamento più celeri.

Tornando alla questione nome in codice già trapelato, possiamo dire che l’esperienza Android 12 e One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 viene chiamata internamente “Palette”. La denominazione specifica potrebbe suggerire un rinnovamento visivo molto importante, che magari punterà molto sulla personalizzazione di colori e nuance innovative. Naturalmente verranno poi integrati tutti i nuovi plus hardware propri dell’ultima fatica degli esperti Google e dunque la migliorata sicurezza e protezione dei dati personali, la migliorata connettività Wi-Fi, il maggiore risparmio energetico e non solo.

Anche se ci si è mossi per tempo verso l’obiettivo Android 12 su Samsung Galaxy S21 difficilmente vedremo una prima beta pubblica dell’aggiornamento software prima dell’autunno. Ottobre potrebbe essere il mese adatto per garantire proprio l’update ai tester che vorranno provare per primi le novità. Al contrario, per la release definitiva e pubblica, si parla già di fine anno ma questo punto (forse) un po’ prima delle feste natalizie.