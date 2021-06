Il finale di This Is Us 5 si avvicina. Stasera, mercoledì 23 giugno, su Fox andrà in onda il penultimo episodio della quinta stagione in cui Kevin e Madison sono ai loro rispettivi addii al celibato e nubilato. Ancora molti dubbi e tante domande sul loro futuro insieme, prima del gran finale.

La serie della NBC, trasmessa dal 2016 negli Stati Uniti, è incentrata sui numerosi membri della famiglia Pearson, esplorando le loro storie presenti, passate e future. Ogni stagione è composta da 18 episodi, ad eccezione della quinta, ridotta a causa della pandemia di Covid (che è stata anche introdotta nella trama).

Si intitola Jerry 2.0 l’episodio 5×15 in onda questa sera, ed ecco le anticipazioni. Kevin e Madison stanno organizzando le loro rispettive feste di addio al celibato e nubilato riservate esclusivamente alla famiglia Pearson; Kevin è insieme a Randall, Toby, Miguel e Nicky nella capanna dove ogni fine settimana andavano a pesca; Madison, su iniziativa di Kate, organizza una festa per sole donne a casa sua insieme a Rebecca e Beth. I rispettivi party sono l’occasione per rafforzare i rapporti di amicizia tra i due gruppi. Soprattutto farà capire meglio ai due futuri sposi se andare all’altare è davvero la cosa giusta da fare.

Nel finale di This Is Us 5, l’episodio 5×16 dal titolo Le adirondack, la famiglia si riunisce per il matrimonio di Kevin e Madison. Andrà tutto per il verso giusto? Oppure ci sarà qualche colpo di scena?

Nel cast principale di This Is Us troviamo: Milo Ventimiglia nel ruolo di Jack Pearson; Mandy Moore è Rebecca Pearson; Sterling K. Brown è Randall Pearson; Chrissy Metz è Kate Pearson; Justin Hartley è Kevin Pearson; Susan Kelechi Watson è Beth Pearson; Chris Sullivan è Toby Damon; Jon Huertas è Miguel Rivas; e Griffin Dunne nella parte di Nicky Pearson.

L’appuntamento con This Is Us 5 è per stasera su Fox alle ore 21:50, dopo l’episodio di The Good Doctor.