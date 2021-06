A un passo dal finale di Omicidio a Easttown, il crime di Sky si avvia alla sua conclusione con gli episodi del 23 giugno, il sesto e il settimo, che rappresentano il penultimo appuntamento con le indagini di Mare, incasinata detective interpretata da Kate Winslet.

La miniserie è composta da 7 episodi e il finale di Omicidio a Easttown è previsto il prossimo 30 giugno, con un unico episodio che conclude la programmazione italiana (negli Stati Uniti la serie è stata trasmessa da HBO lo scorso maggio). Questo crime ha ricevuto recensioni contrastanti (qui la nostra), che ne hanno evidenziato da un lato la pregevole prova della regia e degli interpreti, dall’altro una scrittura che fa avanzare la trama in modo troppo lento, caricandola eccessivamente di aspetti di contesto che finiscono per distogliere l’attenzione dal mistero centrale.

Negli ultimi episodi prima del finale di Omicidio a Easttown, in onda su Sky Atlantic il 23 giugno, i due registri del crime e del dramma personale continueranno a fondersi, con nuove scoperte nelle indagini sui casi di sparizione di tre ragazze e, contemporaneamente, la vita privata di Mare che continua ad andare a rotoli. Ecco le trame degli episodi 5 e 6, intitolati rispettivamente Illusioni e Ben aspra dev’essere la tempesta.

Durante la terapia, Mare si apre sui problemi di salute mentale nella sua famiglia. Più tardi incontra una persona che potrebbe aiutarla con i suoi tre casi.

Motivata dalla perdita di un amico, Mare riprende in considerazione dei vecchi sospetti, e la nuova prospettiva porta a scoprire un indizio sconvolgente.

Questa la trama del finale di Omicidio a Easttown, che sarà trasmesso su Sky Atlantic in prima visione assoluta e in prima serata (nonché distribuito sulla piattaforma Now) il prossimo 30 giugno.