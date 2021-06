Tornano i programmi di Alberto Angela nella stagione televisiva 2021/2022. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, sono stati confermati Passaggio a Nord Ovest, in onda in autunno, la serie di Stanotte a… con una puntata speciale a dicembre, e infine la nuova stagione di Meraviglie che vedremo il prossimo anno.

Si parte con Passaggio a Nord Ovest, al via dal 18 settembre e trasmesso il sabato alle ore 11:20. Ideato e condotto da Alberto Angela, il programma festeggerà 25 anni di messa in onda. Anche in questa edizione, il magazine dirigerà la bussola letteralmente “ai quattro angoli del pianeta”: dalla remota Repubblica di Calmucchia, in Russia, l’unico territorio di religione prevalentemente buddista del continente europeo, alle vette dell’Himalaya, fino all’atollo di Truk, oggi parte delle Isole della Micronesia. Non mancheranno i più affascinanti siti archeologici, come Eliopoli, in Egitto e Birka, in Svezia. Conosceremo le storie di donne incredibili come Maria Teresa, che con le sue politiche matrimoniali ha dominato l’Europa; vivremo i retroscena delle scoperte che hanno cambiato per sempre la vita degli uomini, come quella di Magellano e di Colombo; e conosceremo la spy story della Double Eagle, la moneta nata nel 1905 dall’idea visionaria del presidente degli Stati Uniti Theodore Roosvelt.

Il 25 dicembre andrà invece in onda la puntata speciale di Stanotte a Napoli, seguendo la serie di serate-evento dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei. Ancora una volta è la notte ad accogliere Alberto Angela e la sua troupe. Nel silenzio della sera ci muoveremo nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino. E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Non mancheranno ospiti illustri ad accompagnare il viaggio notturno. Giancarlo Giannini rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Angela a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo.

Infine torna Meraviglie, in onda da sabato 1° gennaio 2022. Nel programma di Alberto Angela si viaggerà alla scoperta delle tante bellezze naturali e artistiche che rendono il nostro paese una vera e propria penisola dei tesori. Quattro puntate, ciascuna articolata in tre siti – uno del nord, uno del sud, uno del centro – in maniera da percorrere tutta l’Italia. Ogni tappa del viaggio è scandita da incontri con personaggi storici, che in quel luogo hanno vissuto e operato: a dare loro vita una schiera di attori affermati. Il programma è arricchito da ospiti d’eccezione, esponenti della cultura, dello sport, del cinema che a quel luogo sono in qualche modo legati.