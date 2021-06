Su Rai4 torna Tribes and Empires: Le Profezie di Novoland, con la messa in onda della seconda parte di stagione in prima visione assoluta. La serie epic-fantasy andrà in onda da lunedì a venerdì alle 16.45 sul canale 21 del digitale terrestre con due episodi al giorno, a partire da mercoledì 23 giugno.

Tratta dall’omonimo romanzo di Jin Hezai, Tribes and Empires: Le Profezie di Novoland è ambientata nel regno immaginario di nome Novoland durante la dinastia Duan, ormai al tramonto dopo 200 anni di prosperità e potere: il giovane Muyun Sheng scopre di essere il sesto figlio dell’Imperatore Ming di Duan e suo legittimo erede, allontanato dal Palazzo a causa della natura demoniaca di sua madre. Quando il protagonista entra in possesso di una perla magica, appartenuta a sua madre, scopre che questa pietra contiene intrappolata una creatura dagli incredibili poteri. Con la ribellione delle otto tribù che popolano Novoland rispetto al potere dell’Impero, l’esercito del generale Muru non riesce a proteggere la famiglia reale e per questo il clan Muru viene condannato all’esilio. Dopo qualche anno, una nuova ribellione minaccia ancora il regno di Duan e solo il più piccolo erede del generale Muru, Han Jiang, unico vero amico di

Muyun Sheng, può proteggerlo.

La saga di Novoland di Jin Hezai è stata considerata l’equivalente cinese de Il Signore degli Anelli di Tolkien: alla serie Tribes and Empires: Le Profezie di Novoland ha partecipato lo stesso scrittore, collaborando ai testi della sceneggiatura e infondendo alla scrittura dell’adattamento televisivo la stessa complessità e magnificenza della saga letteraria.





















Composta da ben 37 episodi nella sua seconda parte, Tribes and Empires: Le Profezie di Novoland è diretta da Cao Dun, che ha impresso uno stile peculiare alla serie, aiutato anche da un grandissimo impegno produttivo che l’ha resa uno dei maggiori investimenti nel settore audiovisivo della storia cinese.