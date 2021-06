I Kooks in Italia nel 2022 per un unico concerto in programma per il prossimo 20 marzo. La location scelta dal gruppo internazionale è quella del Fabrique di Milano, che lo accoglierà in concerto il prossimo anno per un unico appuntamento dal vivo con i fan della penisola.

Con il tour del 2022, i Kooks celebrano i 15 anni dal rilascio del loro disco d’esordio, certificato 4 volte disco di platino.

Inside In/Inside Out conteneva brani come Naive, She Moves In Her Own Way e Ooh La che hanno contribuito al successo internazionale dei Kooks.

I biglietti per il concerto dei Kooks in Italia nel 2022 sono disponibili in prevendita online e nei punti vendita autorizzati dell’intera penisola al prezzo di 30 euro per posto unico intero non numerato, ai quali si devono aggiungere i diritti di prevendita. I biglietti sono disponibili su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket e relativi punti vendita autorizzati in Italia.

“Dopo una così lunga ibernazione siamo felici di annunciare finalmente un tour nel 2022 per celebrare i 15 anni del nostro primo lavoro “Inside in/Inside out”. Volevamo suonare tutte le canzoni dell’album, assieme a qualche preferita dai fan racchiudendo tutta la nostra carriera, per ringraziare il nostro pubblico che ha saputo mantenere questo album vivo”, dicono i Kooks, tramite le parole del portavoce Pritchard riguardo al tour di anniversario.

La band non sale su un palco dall’ultimo LP Let’s Go Sunshine uscito nel 2018, e a tal proposito sempre il frontman del quartetto inglese ha dichiarato: “Siamo molto euforici di suonare di nuovo e non posso aspettare per questo salto nel passato. Prendete i biglietti e venite a festeggiare con noi!”.

Ad accompagnare i Kooks in tour sarà la band The Snuts. The Kooks è una delle band indie-rock più amate; vantano milioni di copie vendute e oltre 1 miliardo di stream nelle piattaforme digitali.