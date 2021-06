Ci sarà un leggero ritardo per tutti coloro che attendono il bonus 1600 euro da INPS in automatico. Per “automatico”, intendo coloro che hanno presentato domanda in passato e che, dopo l’approvazione del recente Decreto Sostegni, non hanno avuto bisogno di ripetere la procedura. In buona sostanza, è stato confermato e concretizzato quanto vi h anticipato nella giornata di ieri con un altro articolo. Cerchiamo di fare il punto della situazione, dunque, per tutti coloro che si chiedono “quando arriva il pagamento”.

Quando arriva il bonus 1600 euro da INPS in automatico

Dunque, se vi ponete ancora oggi il quesito su quanto arriva il bonus 1600 euro da INPS in automatico, c’è qualche feedback più preciso che possiamo prendere in esame. Proprio INPS, infatti, nel giorni scorsi aveva detto tramite i suoi canali social che ci sarebbe stata la vera e propria erogazione entro l’inizio di questa settimana. Così non è stato, al punto che nelle scorse ore ho trovato un feedback che, almeno in parte, fa luce su quanto avvenuto di recente per il pubblico coinvolto:

“Buongiorno, purtroppo c’è stato un piccolo slittamento rispetto alle previsioni di cui ci scusiamo, ma entro fine settimana – salvo gravi e al momento imprevedibili problemi – ci saranno i pagamenti“.

Dunque, occorre avere ancora pazienza prima di toccare con mano il bonus 1600 euro. Tuttavia, la risposta di INPS su quando arriva il pagamento ci dice che, salvo imprevisti (purtroppo non impossibili, come abbiamo avuto modo di constatare) nel giro di 48 ore dovremmo fare questo passaggio una volta per tutte. Staremo a vedere come andranno le cose, ma nel frattempo sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi riportando l’esperienza avuta. Soprattutto nel caso in cui abbiate ricevuto la quota proprio in questi giorni dopo una lunga ed estenuante attesa.