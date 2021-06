Le discoteche potrebbero riaprire entro il 10 luglio, a patto di essere in possesso del Green Pass. Come riportato da ‘ansa.it‘, ne ha parlato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di RTL 102.5, nel corso della trasmissione ‘Non Stop News’. Il politico ha fatto sapere di aver avuto un confronto sull’argomento con il ministro Speranza, affermando che, nel corso di questa settimana, verrà indicata una data entro cui le discoteche verranno riaperte, essendo questo l’unico settore rimasto inattivo fino ad oggi (deve esserci una risposta politica anche a quest’esigenza, come c’è stata per gli altri settori economici). Maurizio Pasca, presidente del Silb, associazione di categoria dei locali con sale da ballo, ha dichiarato che l’aspettativa sua e dei colleghi è di poter riaprire il 4 luglio.

Le discoteche sono aperte al massimo due volte a settimana, perdere il primo weekend di luglio sarebbe insostenibile per loro. Secondo Pasca, sarebbero decine i locali che hanno già ripreso la propria attività senza il Green Pass: è lecito aspettarsi che il Governo dia a tutti la stessa possibilità. Le discoteche potrebbero riaprire entro il 10 luglio grazie al criterio del Green Pass, ottenibile attraverso l’app IO, l’app Immuni o direttamente sul sito del Governo, che sta già provvedendo ad inviare ai diretti interessati un’email contenente le istruzioni su come scaricarlo (sono richiesti il codice AUTHCODE, la data di scadenza ed il numero della Tessera Sanitaria dell’intestatario della certificazione).

Il Green Pass certifica l’avvenuta vaccinazione (1 o 2 dose), la guarigione dal Covid-19 o l’aver ricevuto esito negativo ad un tampone, antigenico o molecolare, nelle 48 ore precedenti al controllo (sono queste le uniche condizioni ammesse per ottenerlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.