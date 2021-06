Ci sono problemi di risposta del touchscreen per alcuni smartphone Xiaomi, tra cui lo stesso Mi 11 Ultra. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, non sembrano esserne esenti nemmeno gli Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Lite, Mi 10 Ultra, Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro e Note 9S. Potrete notare nel video che segue gli effetti del disturbo, che incide non poco sull’esperienza utente quotidiana. Non è stato ancora possibile risalire all’esatta causa del problema, che, almeno secondo qualcuno, sarebbe riconducibile all’applicazione di una particolare pellicola protettiva sullo schermo (nonostante sembri si verifichi lo stesso a bordo di dispositivi su cui non è stata installata, a dimostrazione del fatto che il disguido c’entri relativamente poco con la pellicola protettiva del display di cui si parla, che sicuramente non aiuta, ma nemmeno è alla base del disturbo).

Il disturbo del touchscreen per alcuni smartphone Xiaomi potrebbe anche essere stato introdotto da una qualche versione della MIUI, probabilmente la release 12.5. Un disguido non di poco conto, che rende fastidioso l’utilizzo di qualsivoglia device (ancora di più se parliamo di un top di gamma, pagato comunque bei soldi). Per adesso, sembra proprio non ci siano soluzioni alternative per cercare di ripristinare il regolare funzionamento del touchscreen dei device Xiaomi colpiti dal bug (nemmeno l’hard-reset pare capace di incidere granché, quindi è inutile provarci per incappare in ulteriori seccature).

Si spera che il produttore cinese riesca a metterci una pezza quanto prima con un aggiornamento software, visto e considerato che il problema sembra essere stato causato da una versione precedente (ci auguriamo che l’OEM sia abbastanza celere da risolvere in breve tempo per evitare che il disguido si potragga ancora a lungo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.