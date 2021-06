Waze è uno dei sistemi di navigazione più utilizzati nel segmento mobile, che, a partire da adesso, fornirà indicazioni davvero molto utili per verificare in tempo reale il prezzo del carburante di più di 23 mila distributori nazionali. Waze lo consentirà grazie all’enorme lavoro svolto dalla sua community di volontari (che svolgono un lavoro eccezionale tutti i giorni dell’anno, senza esclusione di colpi). Le informazioni saranno relative al prezzo di benzina e diesel per il self-service e per il servizio di metano e GPL.

Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile se non tramite lo sforzo collettivo della community di map editor, che, associando le stazioni di servizio dal comando di controllo del Governo con quello di Waze, garantisce dati sempre affidabili e verificati circa il prezzo del carburante di oltre 23 mila distributori italiani. Gli utenti, in questo modo, avranno sempre a disposizione le informazioni necessarie per controllare, nelle loro vicinanze, quale sia il distributore con il prezzo carburante più basso, per poter così procedere a fare il pieno al proprio mezzo di trasporto, con la consapevolezza di aver fatto la migliore scelta possibile (tutt’altra cosa, non c’è che dire).

Waze, già da prima molto apprezzato per tutte le funzioni offerte, da questo momento sembra aver ingranato la marcia per fare anche meglio (un motivo in più per installarlo se non lo avete mai provato prima, anche se ci sembra quasi impossibile non ne abbiate mai sentito parlare data la sua popolarità). Per poter fruire dell’ultima novità introdotta da Waze bisognerà aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile sul Play Store di Google. Non abbiamo altro da aggiungere al momento, restando chiaramente a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso, a cui risponderemo il prima possibile.