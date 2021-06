Ci sono conferme oggettive, ormai, sul fatto che domani avremo la presentazione del nuovo sistema operativo di Microsoft, ma per l’uscita di Windows 11 ci sarà da aspettare. Le ultime previsioni, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine, si focalizzano sulle ultimissime settimane del 2021. Tuttavia, non possiamo escludere colpi di scena che rischiano di farci scivolare fino al nuovo anno. In attesa di maggiori dettagli in merito, fa discutere un primo download del file ISO.

Prime tracce sull’uscita di Windows 11 con il download del file ISO

In particolare, pare che Microsoft abbia richiesto a Google la rimozione di ogni link ISO per il download di un pacchetto software specifico. Quello che a conti fatti anticipa l’uscita di Windows 11. La cosa strana è che non ci sia alcune garanzia sul fatto che l’upgrade emerso in questi giorni sul web sia in qualche modo riconducibile all’aggiornamento reale. In pratica, il colosso americano ha fatto solo richiesta di rimozione, senza far sapere al pubblico nulla di più.

La build in questione è una truffa, o un modo per anticipare l’uscita di Windows 11? Mistero della fede. Di sicuro, la notizia ha cambiato i piani aziendali, visto che gli ultimi post teaser sui social ci hanno parlato in modo esplicito del nuovo sistema operativo, contrariamente a quello che avviene di solito in situazioni del genere. Appuntamento rimandato all’ultimo bimestre del 2021, anche se qualcuno ipotizza che si possa arrivare addirittura al 2022.

Staremo a vedere, ma nel frattempo sconsigliamo test non ufficiali che anticipano l’uscita di Windows 11. In assenza di comunicazioni dall’azienda, infatti, non possiamo avere la certezza che il download del file ISO di cui tutti parlano sia autentico e relativo ad un aggiornamento realmente concepito dai tecnici Microsoft. Che ne pensate a poche ore dall’evento?